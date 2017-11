Watford FC - West Ham United 2-0. Nieudany debiut Moyesa

Watford pokonał West Ham United 2-0 (1-0) w jedynym niedzielnym meczu 12. kolejki Premier League. Nie udał się tym samym powrót na trenerską ławkę Davidowi Moyesowi, który w ostatnich dniach został menedżerem "Młotów", a niedzielne spotkanie było dla niego 500. w historii pracy w Premier League.

Zdjęcie David Moyes zadebiutował w roli menadżera "Młotów" /AFP

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki, strzelców oraz tabelę!

Reklama

54-letni szkocki szkoleniowiec otrzymał zadanie utrzymania londyńczyków w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dla niego jest to jednocześnie możliwość odbudowania swojej reputacji, gdyż po odejściu z Evertonu w 2013 roku Moyes zaliczył posady w trzech klubach i w każdym z nich przedwcześnie się z nim pożegnano. W ostatnim z nich Sunderlandzie stało się to po spadku "Czarnych Kotów" z angielskiej ekstraklasy.

Od pierwszej minuty meczu na Vicarage Road jego piłkarze zepchnięci zostali do głębokiej defensywy. Gospodarze swoją przewagę udokumentowali już w 11. minucie, gdy po sporym zamieszaniu w polu karnym sprytnym i precyzyjnym strzałem z półobrotu popisał się Will Hughes. Dużą pracę przy trafieniu Anglika wykonał duet napastników Watfordu:Andy Gray i Richarlison. Dla blondwłosego pomocnika było to premierowe trafienie na boiskach Premier League.

Podopieczni Moyesa dopiero w końcówce pierwszej połowy groźniej zaatakowali. Znakomitych sytuacji nie wykorzystali jednak ani Cheikhou Kouyate, ani Marko Arnautović. Austriak uderzał na bramkę Heurelho Gomesa dwukrotnie w ciągu kilku sekund, lecz w obu przypadkach brazylijski golkiper "Szerszeni" popisał się fantastycznym refleksem.

Również w drugiej połowie "Młotom" nie udało się znaleźć sposobu na umieszczenie piłki w siatce rywali. Najbliższy tego był w 75. minucie Manuel Lanzini, lecz jego strzał po rzucie rożnym z linii bramkowej wybił Christian Kabasele. Wszystko to działo się już przy stanie 2-0 dla Watfordu, gdyż w 64. minucie swojego piątego gola w sezonie strzelił Richarlison. Brazylijczyk wykorzystał wtedy podanie w kontrataku od Hughesa i strzałem lewą nogą pokonał Joe Harta, który w tej sytuacji powinien zachować się znacznie lepiej.

Przegrana 0-2 w debiucie na ławce trenerskiej West Hamu to nie jedyna zła wiadomość dla Moyesa. W drugiej połowie poważnie wyglądającej kontuzji doznał bowiem Arnautović, który w wyniku nieszczęśliwego upadku najprawdopodobniej złamał rękę w nadgarstku. Niewykluczone, że cała sytuacja mogła być jeszcze poważniejsza w skutkach, gdyż Austriakowi przez kilka minut udzielano pomocy medycznej, a angielska telewizja pokazała tylko jedną powtórkę całego zdarzenia.

WM



Watford FC - West Ham United 2-0 (1-0)

1-0 Will Hughes (11.)

2-0 Richarlison (64.)