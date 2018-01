Wenger po dyskusyjnym karnym: Gdzie miał wsadzić rękę?

Arsene Wenger nie może pogodzić się z rzutem karnym, przez który Arsenal stracił w niedzielę dwa punkty z West Bromwich Albion. - W spodenkach nie ma kieszeni - pieklił się menedżer "Kanonierów", który nie może przeboleć, że sędzia wskazał na 11. metr, uznając, że Calum Chambers celowo zagrał ręką.

Zdjęcie Arsene Wenger says he has learned to cope with battling richer rivals during his time as Arsenal manager /PA Sport

Arsenal prowadził na The Hawthorns 1-0, kiedy w jednej z ostatnich akcji w polu karnym Chambers zatrzymał ręką piłkę przy próbie dośrodkowania przez Kierana Gibbsa. Obu piłkarzy dzieliły dwa-trzy metry, w związku z czym czas na reakcję obrońca "Kanonierów" miał mocno ograniczony.

Sędzia Mike Dean nie miał żadnych wątpliwości, ale Arsene Wenger wpadł w furię. Niewiele brakowało, a zostałby odesłany na trybuny.

- To nie był rzut karny. To nie było celowe. Kiedy jesteś tak blisko piłki, nie sposób tego uniknąć. Nie uniósł ręki. Gdzie miał ją wsadzić? W spodenkach nie ma kieszeni - denerwował się menedżer Arsenalu.

- Jestem wściekły, ponieważ zdarza się to po raz kolejny. Wiele lat temu zaciekle walczyłem o to, żeby sędziowie mogli przejść na zawodowstwo. Zrobiono w tym względzie kawał dobrej roboty. Ale nie widzę postępu - powiedział Arsene Wenger i wbił szpilę angielskim sędziom.

- Są dwa kraje w Europie z zawodowymi sędziami: Włochy oraz Anglia. Tymczasem żaden Anglik nie jedzie na mistrzostwa świata. Ale wszystko jest w porządku. Nie możemy się na ten temat zająknąć, ponieważ oni są nietykalni. Taka jest prawda. Nie tylko mnie się to nie podoba - dodał poirytowany menedżer "Kanonierów".

