West Bromwich Albion. Tony Pulis straci pracę?

Menedżer West Bromwich Albion Tony Pulis jest coraz mocniej zagrożony zwolnieniem z klubu. Brytyjskie media informują, że zachowanie posady Walijczyka zależeć będzie od wyników jego ekipy w meczach przeciwko dwóm potęgom z Londynu: Chelsea i Tottenhamowi.

Zdjęcie Tony Pulis pracuje w WBA od 1 stycznia 2015 roku /AFP

Do sobotniego meczu przeciwko mistrzom Anglii zespół z The Hawthorns przystąpi z 16. pozycji w tabeli Premier League i z zaledwie jednym punktem przewagi nad strefą spadkową. Drużyna, w której w środku pomocy występuje reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak, notuje serię trzech przegranych z rzędu, a uwzględniając końcówkę minionego sezonu wygrała zaledwie dwa z ostatnich dwudziestu spotkań.

- Takie jest życie trenera. Gdy nie masz wyników, to momentalnie znajdujesz się pod presją - powiedział Pulis, który chlubi się tym, że jeszcze nigdy prowadzony przez niego zespół nie spadł do niższej ligi. W obecnym sezonie już czterech trenerów Premier League straciło jednak pracę i Walijczyk, który w sierpniu przedłużył kontrakt do czerwca 2019 roku, również nie może być pewny zachowania posady.

Angielskie media informują, że uratować ją będzie mógł w dwóch najbliższych spotkaniach ligowych. Przed Pulisem i jego piłkarzami jednak bardzo trudne zadanie, gdyż najpierw na własnym stadionie podejmą mistrza kraju Chelsea, a następnie zagrają na Wembley przeciwko kolejnemu potentatowi z Londynu Tottenhamowi.

W sobotnim spotkaniu West Brom zagra bez Belga Nacera Chadliego, który doznał kontuzji mięśniowej podczas treningu. - Jesteśmy tym bardzo rozczarowani. Nacer zagrał w ostatnich dniach dwa pełne mecze w reprezentacji Belgii, po czym od razu na naszym treningu złapał uraz, który wyłączy go z gry w najbliższych spotkaniach - stwierdził menedżer WBA.

WM