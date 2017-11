Atletico Madryt. Diego Simeone jest nie do ruszenia

Valencia i Atletico to drużyny, które podobnie jak prowadząca FC Barcelona w tym sezonie rozgrywkach La Liga jeszcze nie przegrały. Piłkarze z Madrytu tracą jednak do lidera dziesięć punktów, a na dodatek są bliscy odpadnięcia z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. - Trener Diego Simeone? On jest nie do ruszenia - zapewnia Enrique Cerezo, prezydent klubu ze stolicy Hiszpanii.

Zdjęcie Diego Simeone /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Sześć zwycięstw i sześć remisów - Atletico w La Liga jest niepokonane, ale straciło gen zwycięzcy. "Rojiblancos" nie potrafili wygrać z Villarrealem, Barceloną, Realem, Valencią, Leganes i Getafe. Wszystkie drużyny zajmują obecnie miejsca w pierwszej dziesiątce.



Większą zmorą kibiców "Atleti" jest Liga Mistrzów. W środę na Estadio Wanda Metropolitano ich ulubieńcy zagrają mecz o przedłużenie nadziei na wyjście z grupy. Każdy inny wynik niż zwycięstwo z Romą sprawi, że Hiszpanie pożegnają się z najbardziej prestiżowymi rozgrywkami w Europie.

- Nadal jesteśmy w grze, musimy pogodzić się z tym, jak jest. Czasem wygrywasz, a czasem przegrywasz. W pierwszym meczu w Lidze Mistrzów przeciwko AS Roma mogliśmy strzelić ze cztery gole, a w starciach z ekipą z Karabachu mieliśmy czterdzieści tysięcy okazji. Gorsze wyniki i słabsza dyspozycja piłkarzy to nie jest problem wyłącznie Atletico. Wiele zespołów z czołówki się z tym boryka. Mamy fantastyczny skład, znakomitego trenera i fenomenalnych kibiców. Tego się trzymam - mówi prezydent Enrique Cerezo w wywiadzie dla dziennika "Marca".

Media w Hiszpanii są zdania, że szkoleniowiec Diego Simeone się wypalił. Kibice Atletico widzą, że Argentyńczyk "Cholo" wygląda inaczej niż kiedyś, jest przemęczonym człowiekiem.

- Simeone, mówię to bardzo głośno, jest nie do ruszenia. Dla piłkarzy, dla władz, dla kibiców. "Cholo" jest dla nas wszystkim. Nie ma nawet najmniejszego cienia wątpliwości - dodał szef Atletico.

MiSki