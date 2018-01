Betis Sewilla - FC Barcelona 0-5. Męczarnie, a potem kanonada

Szóste z rzędu ligowe zwycięstwo Barcelony za nami. Tym razem piłkarze Ernesto Valverde pokazali miejsce w szeregu Realowi Betis, który w 20. kolejce Primera Division rozbili 5-0, wszystkie gole strzeliwszy w zaledwie pół godziny drugiej połowy.

Zdjęcie Piłkarze Barcelony świętują trafienie przeciwko Betisowi /EFE

Na Estadio Benito Villamarin gospodarze stawiali się idącej od zwycięstwa do zwycięstwa "Dumie Katalonii" całkiem długo. Przez całą pierwszą połowę widocznie ustępowali słynniejszym rywalom, niemniej potrafili się odwinąć i parokrotnie przyspieszyć bicie serce Marcowi-Andre ter Stegenowi.

Barcelonie przebicie się przez sewilski mur zajęło równą godzinę gry, ale gdy już tego dokonała, to ten momentalnie rozsypał się na tysiąc kawałków. Worek z bramkami w sytuacji sam na sam z Antonio Adanem rozwiązał Ivan Rakitić. Później znakomitym odbiorem i asystą do Leo Messiego popisał się Sergio Busquets, a Argentyńczykowi nie zostało nic, tylko spokojnie uderzyć w polu karnym obok bezradnie interweniującego bramkarza Betisu.

Bramka wieczoru należała jednak do Luisa Suareza. Ten uderzył z powietrza po miękkiej centrze Rakiticia, pięknie przymierzywszy w kierunku dalszego słupka. Raptem 20 minut po pierwszej bramce Barca zdobywała już czwartą. Należała ona do Messiego, który w klasyczny dla siebie sposób przebił się przez defensywę rywali i piłkę do siatki skierował po sprytnym kopnięciu po ziemi. "Manitę", czyli zwycięstwo 5-0, „Blaugrana” skompletowała już w końcówce, a kolejnego gola po asyście Messiego dołożył Suarez.

Piłkarze Valverde są rzecz jasna liderem La Ligi i po 20 kolejkach mają 11 punktów więcej od drugiego Atletico Madryt.



Betis Sewilla - FC Barcelona 0-5 (0-0)

0-1 Ivan Rakitić (59.)



0-2 Lionel Messi (64.)



0-3 Luis Suarez (69.)



0-4 Lionel Messi (80.)



0-5 Luis Suarez (89.)