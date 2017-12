Cristiano Ronaldo najlepszym sportowcem Europy 2017 roku Polskiej Agencji Prasowej

Wielki portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo triumfował w 60. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na 10 najlepszych sportowców roku w Europie. Najlepsza z reprezentantów Polski - mistrzyni świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk - zajęła 22. miejsce.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo /AFP

Ronaldo, głosami przedstawicieli 26 agencji prasowych Starego Kontynentu, wyraźnie wyprzedził brytyjskiego mistrza świata Formuły 1 Lewisa Hamiltona oraz szwajcarskiego tenisistę Rogera Federera, który w tym roku triumfował w wielkoszlemowych turniejach Australian Open i Wimbledonie.

Reklama

Portugalski zawodnik Realu Madryt wygrał ankietę również przed rokiem. Był wtedy pierwszym piłkarzem w sięgającej 1958 roku historii plebiscytu Polskiej Agencji Prasowej, który okazał się najlepszy.

32-letni Ronaldo w 2017 roku został zdobywcą Złotej Piłki dla najlepszego gracza w Europie w plebiscycie "France Football", a także - już po raz piąty w karierze - został wybrany Piłkarzem Roku przez światową federację (FIFA).

Poprowadził też "Królewskich" do obrony trofeum w Lidze Mistrzów, co wcześniej w tych rozgrywkach nie udało się żadnemu klubowi, oraz do mistrzostwa Hiszpanii. Drugą połowę roku miał jednak słabszą, zwłaszcza w La Liga, choć Real zwyciężył w Klubowych Mistrzostwach Świata.

W czołowej "10" tegorocznej ankiety PAP na kolejnych miejscach uplasowali się: hiszpański tenisista Rafael Nadal, szwedzka pływaczka Sarah Sjoestroem, austriacki alpejczyk Marcel Hirscher, niemiecka biathlonistka Laura Dahlmeier, brytyjski lekkoatleta Mohamed Farah, jego rodak kolarz szosowy Chris Froome oraz grecka lekkoatletka Ekaterina Stefanidi.

Mistrzyni i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która przed rokiem była dziewiąta, uplasowała się na 22. miejscu, tyczkarz Piotr Lisek na 38., a skoczek narciarski Kamil Stoch i piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski sklasyfikowani zostali ex aequo na 58. pozycji.

Każda z agencji biorących udział w ankiecie przedstawiła własną "10" najlepszych. Ronaldo znalazł się na listach 22 spośród 26 głosujących, w tym aż osiem razy na pierwszym, raz na drugim i trzykrotnie na trzecim miejscu. Na Włodarczyk głosowali dziennikarze czterech agencji, natomiast na Liska, Lewandowskiego i Stocha po jednej.

W sumie w obecnej edycji zgłoszono 72 sportowców z 28 państw - 21 kobiet i 51 mężczyzn reprezentujących 25 dyscyplin. Najwięcej sportowców - ośmiu - pochodziło z Francji. Najliczniej reprezentowani byli, jak zwykle, przedstawiciele "królowej sportu". Lekkoatletyka z 16 osobami wyprzedziła narciarstwo klasyczne - 6 oraz piłkę nożną i tenis - po 5.

W 60. Ankiecie PAP głosowali dziennikarze: AFP (Francja), AGERPRES (Rumunia), AMNA (Grecja), APA (Austria), ATA (Albania), BELGA (Belgia), BELTA (Białoruś), BTA (Bułgaria), CTK (Czechy), DPA (Niemcy), ELTA (Litwa), FENA (Bośnia i Hercegowina), HINA (Chorwacja), LETA (Łotwa), LUSA (Portugalia), MALTA SPORTS MEDIA (Malta), MINA (Czarnogóra), MOLDPRES (Mołdawia), MTI (Węgry), STA (Słowenia), STT (Finlandia), TANJUG (Serbia), TASS (Rosja), TASR (Słowacja), UKRINFORM (Ukraina) i PAP S.A.

Ankieta PAP, jedna z najstarszych tego typu w świecie, organizowana jest od 1958 roku. Pierwszym zwycięzcą został Zdzisław Krzyszkowiak, bohater mistrzostw Europy w Sztokholmie, zdobywca złotych medali w biegu na 5000 i 10 000 metrów. W latach 1966 i 1974 najlepsza okazała się lekkoatletka Irena Szewińska. To jej jedyni polscy triumfatorzy.

Najczęściej - 13 razy - zwyciężyli w głosowaniu tenisiści: Niemka Steffi Graf (1988-89), Szwed Stefan Edberg (1990), Szwajcarka Martina Hingis (1997), Szwajcar Roger Federer (2004-07 i 2009), Hiszpan Rafael Nadal (2008 i 2010) oraz Serb Novak Djokovic (2011 i 2015).

Federer z pięcioma triumfami jest rekordzistą. Trzy razy wygrali radziecki skoczek wzwyż Walery Brumel (1961-1963) i siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher.

Raz - w 2005 roku - zdarzył się przypadek, że pierwsze miejsce podzielili tyczkarka Rosjanka Jelena Isinbajewa i Federer.

Opracował: Jerzy Jakobsche