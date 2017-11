FC Barcelona. Messi: Moim marzeniem jest zakończyć karierę na Camp Nou

Saga z przedłużeniem przez Lionela Messiego kontraktu z Barceloną trwała w nieskończoność, ale kiedy wreszcie Argentyńczyk złożył podpis pod nową umową, od razu zapewnił, że chce zakończyć karierę w klubie z Katalonii.

Zdjęcie Lionel Messi /AFP

Primera Division - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Kibiców Barcelony Messi trzymał w niepewności przez dobre kilka miesięcy. Ostatecznie strony doszły do porozumienia w sobotę rano. Messi podpisał kontrakt do 2021 roku, a w jego umowie wpisano kosmiczną klauzulę odstępnego w wysokości 700 (!) mln euro.

Wcześniej dużo mówiło się o tym, że Lionel Messi będzie chciał zakończyć karierę w rodzinnej Argentynie, do Barcelony przeszedł zresztą z Newell's Old Boys. Podpisanie nowego (dożywotniego?) kontraktu z "Dumą Katalonii" ośmieliło jednak Messiego do odważnych deklaracji względem Barcelony, z którą jest związany od 2004 roku.

- Moim celem jest osiąganie kolejnych rzeczy i przechodzenie do historii. Mieliśmy to szczęście, że przez te wszystkie lata zdobyliśmy tyle rzeczy. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego jeszcze więcej - powiedział Messi.

- Jestem szczęśliwy, że zostaję w klubie, który jest moim domem. Moim marzeniem jest zakończyć karierę w Barcelonie. Podążamy w tym kierunku - dodał.

Jeśli Lionel Messi wypełni nowy kontrakt, w Barcelonie spędzi w sumie 17 lat.

łup