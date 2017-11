Jose Mourinho: Pogba sam decydował, ile zagra

Menedżer Manchesteru United Jose Mourinho chwalił Paula Pogbę po jego występie w meczu z Newcastle United. Czerwone Diabły zwyciężyły 4-1, chociaż przegrywały już 0-1. Francuz był autorem jednej z bramek, a także zanotował asystę przy trafieniu Anthony’ego Martiala.

Zdjęcie Paul Pogba /AFP

Dla Pogby był to powrót po dziewięciu tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją mięśnia czworogłowego. Z ekipą Srok zagrał 70 minut, ale to wystarczyło, aby jego postawa została wysoko oceniona przez kibiców i ekspertów. Podobną opinię wyraził także sam Mourinho.

Reklama

- Paul Pogba to zupełnie inna klasa. On i Nemanja Matić dojrzewali razem od początku tego sezonu i są motorem napędowym tego zespołu. Paul sam decydował ile minut spędzi na murawie, dopóki nie zacznie czuć zmęczenia. To był świetny mecz w jego wykonaniu - podkreślił portugalski szkoleniowiec.

W protokole zapisał się również Zlatan Ibrahimović, który wszedł na boisko w 77. minucie. To był pierwszy występ Szweda po rekonwalescencji spowodowanej kontuzją kolana.

- Cieszę się z tych trzech punktów, z jakości naszej gry po golu dla Newcastle. Zareagowaliśmy bez paniki, w pozytywny sposób. Oczywiście powroty zawodników po kontuzjach zawsze są miłe. Szczególnie w przypadku Zlatana Ibrahimovicia. Jego uraz był poważny, więc świetnie widzieć go znowu na boisku - powiedział "The Special One", który również chwalił swoich podopiecznych za zachowanie przy niekorzystnym wyniku.

MU są po dwunastu kolejkach na 2. miejscu w Premier League, tracąc do liderów z Manchesteru City 8 punktów.

dd