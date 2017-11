Pięć gorących nazwisk na liście Realu Madryt

​Serwis "Diario Gol" przedstawił listę pięciu zawodników, których do sprowadzenia wytypował Florentino Perez, prezes Realu Madryt. Jak zawsze w przypadku "Królewskich", chodzi wyłącznie o najgorętsze obecnie nazwiska na rynku.

Zdjęcie Paulo Dybala /AFP

Znaleźli się na niej: Harry Kane i Dele Alli (obaj Tottenham), Marquihnos, obrońca Paris Saint-Germain, oraz Paulo Dybala, napastnik Juventusu, a także Kepa Arrizabalaga, bramkarz Athleticu Bilbao.

Prezes Realu sporządził listę, bo zespół potrzebuje solidnej przebudowy. Apogeum obecny skład osiągnął w ubiegłym sezonie, kiedy klub z Madrytu jako pierwszy w historii obronił trofeum Ligi Mistrzów.

Był to wyczerpujący fizycznie i emocjonalnie czas. W kolejnych rozgrywkach nie ma w zespole "Królewskich" już takie siły napędowej i pasji. Stąd potrzeba świeżej krwi w kadrze ekipy prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a.

Ma to również związek z odejściami kilku graczy. Do Chelsea przeszedł Alvaro Morata, James Rodriguez został wypożyczony Bayern Monachium, doświadczony obrońca Pepe po dziesięciu latach przeniósł się do Besiktasu.

Sytuacja jest wyjątkowo nieciekawa na Santiago Bernabeu. Po dwunastu meczach bieżącego sezonu Primera Division obrońcy tytułu tracą aż dziesięć punktów do FC Barcelona. W miniony weekend Real zaprezentował się słabiutko w derbach z Atletico Madryt i tylko bezbramkowo zremisował.

Mistrzowie Hiszpanii cierpią też z innego powodu. Cristiano Ronaldo jest daleki od formy strzeleckiej, jaką prezentował w poprzednich sezonach.

Biorąc pod uwagę jego wyśrubowane standardy jest doprawdy beznadziejnie.

Portugalczyk po latach unoszenia się na niebotycznym poziomie zszedł na ziemię, uświadomił wszystkim, że też jest tylko zwykłym człowiekiem, który może mieć gorszy moment. W jego przypadku to jedna bramka w ośmiu ligowych meczach. Wpływ na to miała też kontuzja z początku sezonu.

Faworytami Pereza są Kane i Dybala, dzięki którym Real otrzymałby większą siłę ofensywną. Pierwszy strzelił osiem goli w Premier League dla Tottenhamu, a drugi ma na koncie dwanaście trafień w trzynastu meczach Juventusu w Serie A.

Dele Alli to z kolei potencjalny następca Daniego Ceballosa, który ma problemy z przebiciem się do podstawowego składu po transferze z Betisu.

Od dłuższego czasu celem transferowym Realu był David de Gea, bramkarz Manchesteru United, ale w tym momencie preferowaną opcją jest Arrizabalaga.

Niepowodzenie w derbach Real Madryt powetował sobie w Lidze Mistrzów. We wtorek "Królewscy" rozbili w Nikozji APOEL 6-0. W najbliższej kolejce Primera Division Real gra w sobotę z Malagą na Santiago Bernabeu.

