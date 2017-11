Primera Division. Deportivo Alaves zwolniło trenera

Deportivo Alaves zwolniło trenera Włocha Gianniego De Biasiego. Jego obowiązki przejmie Javier Cabello.

Szkoleniowiec pierwszy raz poprowadził ten zespół 30 września.



Pod wodzą byłego selekcjonera Albanii, drużyna Alaves odniosła trzy zwycięstwa i poniosła pięć porażek, licząc wszystkie rozgrywki.

W sobotę przegrała u siebie z Eibar 1-2 w ekstraklasie. Po 13 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Ma zaledwie sześć punktów i tyle samo traci do miejsca dającego utrzymanie w elicie.



De Biasi zastąpił we wrześniu zwolnionego Argentyńczyka Luisa Zubeldię. Zasłynął tym, że po raz pierwszy w historii wprowadził Albanię do mistrzostw Europy - w ubiegłym roku we Francji zajęła trzecie miejsce w grupie A i odpadła z turnieju. Wcześniej pracował m.in. w Torino, Udinese, Levante.