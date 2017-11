Primera Division. Eduardo Berizzo we wtorek przejdzie operację

U szkolenowca Sevilli Eduardo Berizzo stwierdzono raka prostaty i 48-latek w ten wtorek ma przejść operację. W tym czasie na ławce trenerskiej drużyny zastępować go będzie drugi trener Ernesto Marcucci.

Zdjęcie Eduardo Berizzo /AFP

Piłkarze o chorobie Berizzo dowiedzieli się w przerwie meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Sevilla przegrywała wtedy 0-3, by w drugiej połowie doprowadzić do remisu.

W Hiszpanii wszyscy byli wstrząśnięci informacją o chorobie szkoleniowca. FC Barcelona, która miała doświadczenie w podobnych sprawach przy chorobie Tito Vilanovy i Erica Abidala, zaproponowała pomoc trenerowi Sevilli, oferując nawet dostępność własnego sztabu medycznego.

Powrót Eduardo Berizzo do pracy będzie zależny od postępów w leczeniu. Klub poinformował, że szkoleniowiec we wtorek przejdzie operację i zacznie prowadzić z powrotem drużynę tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

