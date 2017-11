Real Madryt i Chelsea Londyn wymienią się gwiazdami?

Zinedine Zidane jest fanem talentu Edena Hazarda i nie ukrywa, że chciałby go mieć w Realu Madryt. Hiszpańska prasa spekuluje, że jeśli "Królewskim" uda się ściągnąć Belga, to oddadzą do Chelsea Garetha Bale’a.

Zdjęcie Gareth Bale /AFP

"Po Cristiano i Messim, Eden jest zawodnikiem, który najbardziej mi się podoba. Jego gra jest spektakularna" - mówił już jakiś czas temu Zidane. Momentalnie pojawił się temat ściągnięcia Hazarda do Realu. Ostatnio nie było potrzeby wzmacniania drużyny, bowiem "Królewscy" obronili tytuł Ligi Mistrzów, więc znany ze spektakularnych ruchów transferowych prezes Florentino Perez odpuścił.

Reklama

To się wkrótce może zmienić. Real przechodzi kryzys. W lidze traci do Barcelony już 10 punktów. Jeśli nie uda się dogonić odwiecznego rywala, latem powinno dojść do roszad personalnych. A jedną z nich ma być właśnie transfer Hazarda.

Wtedy z zespołem z Madrytu pożegnałby się Gareth Bale, który od jakiegoś czas jest na cenzurowanym. Trapią go urazy. Nie dość, że często brakuje go w składzie, to jeszcze kontuzje wpływają na jego dyspozycję. Zdaniem hiszpańskiej prasy jest pierwszy do "odstrzału". W Realu dużo więcej wymaga się od zawodników ściąganych za 100 mln euro.