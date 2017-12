Real Madryt mając Marca Asensio nie potrzebuje Edena Hazarda

To ma być czas Marco Asensio, by zaczął błyszczeć. Trener Realu Madryt ma dawać więcej szans 21-letniemu piłkarzowi, a nie naciskać na transfer Edena Hazarda, który wciąż nie przedłużył kontraktu z Chelsea.

Podczas, gdy niektórzy są nietykalni w drużynie, Zinedine Zidane doskonale zdaje sobie sprawę, że zmiany w zespole są nieuniknione. Miejsce w składzie straci Karim Benzema, bo doznał kontuzji. Szansa otwiera się przed, zachwycającym na początku sezonu, Markiem Asensio. Nadchodzące mecze Copa del Rey będą okazją dla dotychczas pomijanych zawodników, by zabłysnąć. Francuski trener Realu w poprzednich rozgrywkach zasłynął z umiejętnej rotacji.

Wielu kibiców „Królewskich” domaga się, aby Asensio dostawał więcej szans. Nie stało się to, czego wszyscy się spodziewali po dobrej końcówce poprzedniego sezonu i początku obecnego. Były zawodnik Mallorki został „przyspawany” do ławki rezerwowych.



Działacze mają jednak tak wielkie zaufanie do umiejętności Asensio, że zrezygnowano z potencjalnego transferu Edena Hazarda z Chelsea. - Dlaczego mielibyśmy sprowadzać belgijskiego pomocnika, skoro mamy Asensio? - pyta retorycznie jeden z członków zarządu „Los Blancos”.

Wielkim orędownikiem talentu Hazarda jest Zidane i to już od czasów, gdy ten występował w Lille. Teraz ojciec belgijskiego pomocnika miał nawet zaoferować usługi syna Realowi. Klub z Santiago Bernabeu nadal wierzy w Asensio i chce jego rozwoju, co przy ewentualnej grze u boku Hazarda byłoby możliwe w mniejszym stopniu. Piłkarz pochodzący z Majorki zachowuje spokój i nie zdaje się przejmować otaczającym go szumem medialnym. Jasne, że chce grać więcej, ale wie dobrze, że jego czas nadejdzie. Być może, właśnie teraz.

