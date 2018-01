Real Madryt. Zidane: Nie będzie zimą żadnych zakupów

Real Madryt gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. Królewscy są obecnie na piątym miejscu w tabeli LaLiga. W czwartek mocno męczyli się w Leganes, gdzie wygrali 1:0 w pierwszym meczu ćwierćfinału Pucharu Hiszpanii. Trener Zinedine Zidane jest uparty i zapewnia, że Real nie dokona zimą żadnego transferu.

Zdjęcie Zinedine Zidane /Perform

Do zamknięcia zimowego okienka transferowego zostało 11 dni. Real Madryt chciał wzmocnić się nowym bramkarzem. Bliski przyjścia na Santiago Bernabeu był Kepa Arrizabalaga. Golkiper Athletiku Bilbao zmaga się jednak z poważną kontuzją śródstopia.

- Ja i pozostali ludzie w klubie myślimy tak samo. Zawsze wszystko robimy razem. Nigdy nie mieliśmy żadnej kłótni o politykę transferową. Jeśli o czymś rozmawiamy, to zawsze robimy to wspólnie. Zawsze. To już kolejne pytanie tego typu, a ja odpowiadam tak samo: nikogo zimą nie kupimy - powiedział na konferencji prasowej Zinedine Zidane, trener Realu.

Królewscy zmierzą się w niedzielne popołudnie z Deportivo La Coruna. Piłkarze Zidane’a spadli na piąte miejsce w lidze, wyprzedzają ich ekipy Barcelony, Atletico, Valencii, Sevilli i Villarrealu. Do tych ostatnich Królewscy mają dwa punkty straty i dwa mecze rozegrane mniej.

- Nigdy nie myślę o negatywnych rzeczach. Jestem nastawiony bardzo pozytywnie, nawet jeśli inni myślą, że nie ma za wiele takich rzeczy. My jednak je odnajdujemy i nigdy się nie poddam. Może zdarzyć się wszystko, zawsze tak mówiłem, tym bardziej tutaj, ale ja będę walczyć, co mi wpojono. Nigdy nie odpuszczę, takie są także wartości tego klubu - dodał "Zizou".