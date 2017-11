Real Madryt. Zidane nie wyklucza transferów w styczniowym okienku

Trener piłkarzy Realu Madryt Zinedine Zidane przyznał, że konieczne mogą się okazać transfery w styczniowym okienku. "Pewne jest, że nikt nie odejdzie, ale jeśli chodzi o zakupy... wszystko może się zdarzyć" - powiedział francuski szkoleniowiec.

Zdjęcie Zinedine Zidane /PAP/EPA

Hiszpańska "Marca" donosi, że ani Zidane, ani włodarze "Królewskich", nie są zadowoleni z występów drużyny w tym sezonie. W sobotę Real pokonał wprawdzie przed własną publicznością Malagę 3-2, ale zrobił to w nie najlepszym stylu.

Reklama

"Rozpoczęliśmy mecz dobrze i szybko zdobyliśmy pierwszą bramkę. Później jednak często traciliśmy piłkę i wszystko się zmieniło. Po przerwie było szczególnie trudno. Wiele rzeczy poszło nie po naszej myśli, ale z wyniku jesteśmy zadowoleni" - skomentował Zidane.

Prezes Florentino Perez nie jest raczej zwolennikiem transferów zimą, dlatego Real w ostatnim czasie rzadko decydował się na istotne wzmocnienia w styczniu. Występy "Królewskich" w minionych tygodniach mogą jednak skłonić klub do zrobienia wyjątku na początku 2018 roku.

"Nie ma co przesadzać i mówić, że wszystko jest źle. Ale potrafimy i musimy grać lepiej. Posiadanie piłki jest naszą potężną bronią, a ostatnio raz po raz popełniamy błędy w rozgrywaniu" - podkreślił Zidane.

Real jest czwarty w tabeli ekstraklasy. Zgromadził 27 punktów w 13 kolejkach, tyle samo co zajmujący trzecią lokatę lokalny rywal Atletico. Stołeczne zespoły tracą trzy punkty do Valencii i siedem do Barcelony. Lider zmierzy się z wiceliderem w Walencji w niedzielny wieczór.

W sobotę Brazylijczyk Marcelo odniósł 302. zwycięstwo w barwach "Królewskich", licząc wszystkie rozgrywki. Został pod tym względem najlepszym piłkarzem tego klubu spoza Hiszpanii. Poprawił dokonanie swojego rodaka Roberto Carlosa.