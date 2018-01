Sevilla pierwszym półfinalistą Pucharu Hiszpanii

Sevilla pokonała Atletico Madryt 3-1 (1-1) w rewanżowym meczu 1/4 Pucharu Hiszpanii. Zespół ze stolicy Andaluzji przypieczętował tym samym awans do półfinału tych rozgrywek, a losy rywalizacji w pozostałych trzech parach rozstrzygną się w środę i czwartek.

Bez kontuzjowanego Diego Costy przystąpili do wtorkowego spotkania podopieczni Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec "Los Colchoneros" postawił w ataku na francuski duet Antoine Griezmann - Kevin Gameiro i to właśnie oni mieli poprowadzić drużynę z Madrytu do odrobienia strat z przegranego 1-2 pierwszego meczu.

To jednak piłkarze Sevilli potrzebowali jednak zaledwie 24 sekund, by cieszyć się ze strzelenia gola. Kibice na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan oszaleli z radości, gdy po dośrodkowaniu z prawej strony Pablo Sarabii obrońców gości zgubił przy dalszym słupku Sergio Escudero i precyzyjnym strzałem z woleja pokonał Miguela Moyę. Statystycy firmy Opta poinformowali, że za kadencji Simeone Atletico tak szybko jeszcze nigdy nie straciło bramki w oficjalnym spotkaniu.

W 13. minucie był już jednak remis, a efekty przyniosła współpraca Gameiro z Griezmannem. Ten pierwszy, ustawiony tyłem do bramki na 20. metrze, świetnie odegrał piłkę klatką piersiową, a nadbiegający Griezmann bez zastanowienia uderzył prawą nogą i posłał piłkę pod poprzeczkę bramki Sevilli.

Mimo bardzo wysokiego tempa gry i szans z obu stron w pierwszej połowie więcej goli już nie obejrzeliśmy. Na początku drugiej części ponownie za to skutecznie zaatakowali gospodarze. W pole karne wbiegł wtedy Argentyńczyk Joaquin Correa, którego nieprzepisowo powalił na murawę Saul Niguez. Sędzia bez zastanowienia wskazał na 11. metr, a rzut karny na gola pewnym strzałem zamienił Ever Banega.

Wszystko to działo się w 47. minucie i piłkarze Atletico w tym momencie potrzebowali dwóch goli, by uratować się przed odpadnięciem z Pucharu Króla. Ich ataki były jednak nieskuteczne, a w 79. minucie ostateczny cios zadał im Pablo Sarabia, który precyzyjnym uderzeniem przy dalszym słupku wykończył szybki kontratak swojej drużyny.

Sevilla zwyciężyła ostatecznie 3-1 i dzięki wygranej 5-2 w dwumeczu jako pierwsza awansowała do półfinału Pucharu Hiszpanii. Losy rywalizacji w pozostałych trzech parach zadecydują się w środę i czwartek.

Sevilla - Atletico Madryt 3-1 (1-1)

Bramki:

1-0 Sergio Escudero (1.), 1-1 Antoine Griezmann (13.), 2-1 Ever Banega (47.), 3-1 Pablo Sarabia (79.).

