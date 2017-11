Reprezentacja Danii oczarowała piłkarską Europę w 1992 roku, zdobywając mistrzostwo Starego Kontynentu, teraz w wyśmienitym stylu Skandynawowie zakończyli eliminacje do mundialu w Rosji. W decydującym spotkaniu barażowym ludzie Age Hareide wygrali na wyjeździe z Irlandią 5-1, a trzy piękne gole strzelił Christian Eriksen. To ostatni zespół z Europy, który wywalczył awans do mistrzostw świata w 2018 roku.

Zdjęcie Christian Eriksen zdobył kapitalne bramki dla Danii /East News

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Irlandia - Dania

Reklama

Zapis relacji na żywo dla urządzeń mobilnych

Pierwsze spotkanie w Kopenhadze zakończyło się wynikiem 0-0. Gospodarze mieli olbrzymią przewagę w posiadaniu piłki, byli jednak nieskuteczni pod bramką rywali. Selekcjoner Duńczyków Age Hereide otwarcie mówił po tym spotkaniu, że Irlandczycy grają "niesłychanie prymitywny futbol".

Spotkanie w Dublinie zgromadziło na Aviva Stadium komplet widzów, głodnych świętowania czwartego w historii awansu do mistrzostw świata.

Początek spotkania tylko rozpalił te nadzieje. W 6. minucie z połowy boiska z rzutu wolnego dośrodkował w pole karne Robbie Brady, piłkę podbił Nicolai Jorgensen a Shane Duffy uprzedził interweniującego Kaspera Schmeichela. Stadion oszalał, ale nie na długo.

Otrzeźwienie przyszło jeszcze przed przerwą, a grający dynamicznie przyjezdni strzelili dwa gole w zaledwie 180 sekund. W 29. minucie Sisto przedarł się blisko linii końcowej boiska, po czym dograł do Andreasa Christensena. Ten delikatnie trącił piłkę, a ta po odbiciu od słupka i jednego z irlandzkich obrońców ugrzęzła w siatce. Chwilę później swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentował Eriksen, który niewątpliwie był bohaterem całego spotkania.

Pomocnik Duńczyków dostał piłkę przed polem karnym, po czym zdecydował się na uderzenie pod poprzeczkę. Ofiarnie interweniujący Darren Randolph odprowadził tylko piłkę wzrokiem.

Obraz gry nie uległ zmianie po przerwie. Gracze w biało-czerwonych strojach częściej utrzymywali się przy piłce, potrafili też wypracować więcej sytuacji podbramkowych. Dwie z nich na gola zamienił Eriksen. W 63. minucie rewelacyjnie przymierzył lewą nogą zza pola karnego, umieszczając piłkę tuż przy słupku. Jedenaście minut później cieszył się z hat tricka wykorzystując dobre dośrodkowanie Andreasa Corneliusa.

Tuż przed końcem spotkania gospodarzy dobił Nicklas Bendtner, który wywalczył rzut karny, a potem zamienił go na bramkę.

Mecz w Dublinie prowadził sędzia Szymon Marciniak.

Duńczycy byli grupowymi rywalami reprezentacji Polski w eliminacjach mundialu. We wrześniu byli sprawcami jedynej porażki "Biało-Czerwonych", pokonując ich aż 4-0 w Kopenhadze.

Mimo tej przegranej, to Orły wygrały grupę, z pięciopunktową przewagą nad Danią, i awansowały na MŚ.

Irlandczycy przegrali walkę o bezpośredni awans z grupy z reprezentacją Serbii.

Z europejskich baraży awans na MŚ wywalczyły wcześniej ekipy: Szwajcarii, Chorwacji i Szwecji.

Irlandia - Dania 1-5 (1-2)

Bramki:

1-0 Shane Duffy (6.)

1-1 Andreas Christensen (29.)

1-2 Christian Eriksen (32.)

1-3 Christian Eriksen (63.)

1-4 Christian Eriksen (74.)

1-5 Nicklas Bendtner (90.-karny)

Sędzia: Szymon Marciniak (Polska). Zobacz raport meczowy