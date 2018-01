MŚ 2018: pod koniec lutego warsztaty dla finalistów w Soczi

W dniach 27-28 lutego przedstawiciele uczestników piłkarskich mistrzostw świata wezmą udział w Soczi w warsztatach zorganizowanych przez międzynarodową federację (FIFA).

Zdjęcie Reprezentacja Polski /Andrew Halseid-Budd /Getty Images

- Szczegółowego programu jeszcze nie znamy, ale zapewne wśród tematów znajdą się: logistyka, sprawy sportowe, telewizja i media, marketing, bezpieczeństwo, bilety itp. To generalnie kwestie operacyjne związane ze sprawnym przeprowadzeniem turnieju. W naszej delegacji znajdą się osoby zajmujące się poszczególnymi obszarami. Niewykluczone, że będzie również zorganizowany panel dla selekcjonerów - poinformował rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski.

Reklama

Soczi to nie tylko miejsce warsztatów FIFA, ale również baza polskiej reprezentacji podczas rosyjskiego turnieju. Do czarnomorskiego miasta biało-czerwoni przyjadą 13 czerwca. Wcześniej zagrają mecze towarzyskie z Chile 8 czerwca w Poznaniu i Litwą 12 czerwca Warszawie. Na marzec zaplanowane są sparingi z Nigerią we Wrocławiu (23.3) i Koreą Południową w Chorzowie (27.3).

W grupie H podopieczni trenera Adama Nawałki spotkają się z Senegalem (19.6 w Moskwie), Kolumbią (24.6 w Kazaniu) i Japonią (28.6 w Wołgogradzie).

Mundial 2018 potrwa od 14 czerwca do 15 lipca.