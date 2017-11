Pjongczang 2018. Eurosport szykuje gratkę dla kibiców

W trakcie zimowych igrzysk olimpijskich Pjongczang 2018 Eurosport da kibicom możliwość obejrzenia każdej sekundy startów wszystkich sportowców na wszystkich arenach. Rozpoczęta w poniedziałek kampania „Make it Yours”, której hymnem jest przebój „I Want It All” zespołu Queen w aranżacji Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej zachęca fanów do przejęcia kontroli nad tym, co, kiedy i gdzie chcą oglądać.

Zdjęcie Kamil Stoch w Soczi zdobył dwa złote medale. Jak będzie w Pjongczangu? /AFP

Pokazanie każdej sekundy, każdego sportowca i każdej dyscypliny - to główne założenie Eurosportu na Pjongczang 2018. Po raz pierwszy w historii Eurosport będzie transmitował igrzyska z pełnym wykorzystaniem platform cyfrowych, m.in. aplikacji Eurosport Player. Dzięki temu kibice będą mieli możliwość spersonalizowania transmisji i ułożenia ramówki zgodnie ze swoimi preferencjami.



Po raz pierwszy w historii ramówka Eurosportu 1 będzie w całości zlokalizowana i dostosowana do polskich widzów, którzy zobaczą wszystkie starty polskich olimpijczyków. Z kolei w Eurosporcie 2 nacisk położony zostanie na istotne dla wszystkich kibiców dyscypliny, takie jak hokej na lodzie, które ze względu na harmonogram nie mieszczą się w ramówce Eurosportu 1. Dodatkowo widzowie będą mieli dostęp do transmisji ze wszystkich aren oraz ogromnej liczby materiałów na życzenie w Eurosport Player.

Możliwość personalizacji igrzysk jest motywem przewodnim kampanii "Make it Yours", która zachęca kibiców do przejęcia kontroli nad ramówką i wyboru tego, co i kiedy chcą oglądać. Hymnem kampanii jest wielki przebój grupy Queen "I Want It All" w aranżacji Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej.

- Chcemy wprowadzić nowe standardy pokazywania igrzysk olimpijskich i tego, co kibice odczuwają oglądając transmisje. Utwór "I Want It All" to ponadczasowy przebój legendarnej grupy Queen, która ma w dorobku utwory będące synonimami sportowego sukcesu. Słowa piosenki "I Want It All" doskonale oddają nasze ambicje, żeby dać fanom dostęp do treści w każdym miejscu i czasie - powiedział Peter Hutton, CEO Eurosportu.

Utwór został nagrany w legendarnym Air Studios w Londynie, a wzięło w nim udział wielu znakomitych artystów, mających za sobą pracę przy takich produkcjach jak "Mroczny Rycerz", "Gladiator", "Incepcja" i "Jak zostać królem" oraz współpracę z wielkimi gwiazdami muzyki m.in. Adele, Vangelisem czy Markiem Ronsonem.