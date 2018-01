Pjongczang 2018. Noriaki Kasai chorążym japońskiej reprezentacji

Słynny skoczek narciarski, 45-letni Noriaki Kasai będzie chorążym japońskiej reprezentacji i poniesie flagę 9 lutego podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pjongczangu (Korea Płd.) - poinformowała agencja Kyodo.

Zdjęcie Noriaki Kasai after taking silver in the men's ski jumping (Reuters) /Eurosport

Kasai po raz ósmy będzie startował w igrzyskach, co jest rekordem; debiutował w Albertville w 1992 roku. Siedmiokrotnie na igrzyskach rywalizował też rosyjski saneczkarz Albert Demczenko.

Reklama

Japończyk, który w czerwcu skończy 46 lat, ma w dorobku trzy medale ZIO, w tym indywidualnie srebrny, po który sięgnął w 2014 roku na dużym obiekcie w Soczi (Rosja).

Miejscowe media poinformowały również, że funkcję kapitana reprezentacji pełnić będzie 31-letnia panczenistka Nao Kodaira, mistrzyni świata na 500 m i rekordzistka globu na 1000 m. W Pjongczangu zaliczana jest do faworytek na obu dystansach.