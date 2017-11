Pjongczang 2018. Sprzedano ponad 50 procent biletów

Organizatorzy igrzysk zimowych w Pjongczangu poinformowali, że sprzedano 55 procent biletów, czyli 555 tysięcy z puli 1,07 mln. To znaczny postęp w porównaniu z początkiem września, gdy nabywców znalazło wówczas zaledwie 22,7 proc. wejściówek.

Zdjęcie Sztafeta z ogniem olimpijskim /AFP

Duży wpływ na wzrost zainteresowania miało przybycie do Korei Południowej, 1 listopada, sztafety z ogniem olimpijskim - napisał dziennik "The Korea Herald". Do początku miesiąca wykupiono bowiem 31 procent biletów.

Największą popularnością cieszą się wśród Koreańczyków wejściówki na ceremonie otwarcia i zamknięcia oraz na zawody łyżwiarstwa figurowego - praktycznie wyprzedano już całą pulę.

Z kolei czynnikiem, który zmniejsza zainteresowanie zagranicznych kibiców jest sytuacja polityczna i ostatnie napięcia związane z programem nuklearnym Korei Północnej. Pjongczang leży zaledwie 80 km od granicy.

Sytuacją dotyczą sprzedaży biletów zaniepokojony był Międzynarodowy Komitet Olimpijski, jednak gospodarze igrzysk uspokajali, że wraz ze zbliżaniem się terminu rozpoczęcia rywalizacji - 9 lutego, nastąpi znaczący wzrost popytu, gdyż "Koreańczycy są znani z tego, że kupują wszystko w ostatniej chwili".

Igrzyska potrwają od 9 do 25 lutego. Korea Płd. po raz pierwszy gościć będzie największą zimową imprezę świata. Organizowała już letnie, w Seulu w 1988 roku.