Pjongczang 2018. Vesna Fabjan chorążym ekipy Słowenii

Vesna Fabjan, brązowa medalista olimpijska z Soczi w narciarskim sprincie stylem dowolnym, będzie 9 lutego chorążym ekipy Słowenii podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Zdjęcie Vesna Fabjan /Imago

W internetowej ankiecie zorganizowanej przez państwową stację radiową RTV Slovenija biegaczka pokonała hokeistę na lodzie Mitję Robara.

Fabjan otrzymała 404 głosy, tylko dziesięć mniej miał Robar.

Trzecim kandydatem do niesienia flagi narodowej Słowenii podczas ceremonii otwarcia był urodzony w Chorwacji biathlonista Jakov Fak. Ten jednak zrezygnował po serii nacjonalistycznych komentarzy, jakie w stosunku do jego osoby ukazały się w ostatnich dniach na portalach społecznościowych.

Po ogłoszeniu rezultatów ankiety Fabjan stwierdziła, że będzie to dla niej wielkim honorem. Wyraziła też uznanie dla Faka. - Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, także Jakov będzie symbolicznie niósł flagę kraju. Był wspierany przez większość słoweńskiej opinii publicznej - powiedziała Fabjan.

Biegaczka dodała, że "chce pokazać, że sport łączy, a nie dzieli ludzi. Trzeba myśleć pozytywnie i odłożyć na bok te sprawy, które nie należą do sportu".