Pjongczang 2018. Wojtek Wolski powołany do reprezentacji Kanady

Wojtek Wolski zagra w reprezentacji Kanady w hokejowym turnieju olimpijskim w Pjongczangu.

Urodzony w Zabrzu hokeista jest obecnie zawodnikiem Metalurga Magnitogorsk z ligi KHL. Ma podwójne obywatelstwo.



Wolski urodził się z Zabrzu w 1986 roku. W wieku trzech lat, razem z rodziną, wyjechał z Polski. Wybrany w drafcie 2004 roku przez Colorado Avalanche, w NHL zadebiutował w następnym sezonie. Następnymi jego klubami w NHL były: Phoenix Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers oraz Washington Capitals.

W 2012 roku został zawodnikiem Ciarko PBS Bank Sanok podczas przerwy w NHL spowodowanej lokautem w najlepszej lidze świata. Grał w Polsce od października do grudnia. W następnym sezonie przeniósł się do rosyjskiej KHL. Grał w Torpedo Niżny Nowogród, Metalurgu, a następnie chińskim Kunlun Red Star. W grudniu ubiegłego roku powrócił do Magnitogorska.

W drużynie Klonowego Liścia, która broni tytułu, zabraknie największych gwiazd ligi NHL. W składzie, który ogłosiła w czwartek kanadyjska federacja, znalazło się 25 zawodników z siedmiu lig Ameryki Północnej i Europy. Wszyscy razem mają na koncie 5544 mecze w NHL, ale żaden z nich nie występuje w tej lidze obecnie. NHL nie zgodziła się zwolnić swoich graczy na igrzyska olimpijskie.



Najbardziej utytułowanym reprezentantem Kanady jest 37-letni Chris Kelly (833 mecze w NHL), zdobywca Pucharu Stanleya w 2011 roku z Boston Bruins. 31-letni Wolski grał w NHL w latach 2005-13, reprezentując pięć klubów: Colorado Avalanche, Phoenix Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers i Washington Capitals. Łącznie rozegrał w NHL 451 meczów, strzelił 99 bramek i zaliczył 168 asyst. Od 2013 roku rywalizuje w lidze KHL w klubach rosyjskich i w jednym chińskim (Kunlun Red Star 2017).



Skład reprezentacji wybrała grupa menedżerów i trenerów na czele z Seanem Burke.



- Cała Kanada, 36 milionów mieszkańców, będzie kibicować tej drużynie, która ma pokazać światu, że zawsze będziemy siłą, z którą należy się liczyć - powiedziała szefowa kanadyjskiej misji olimpijskiej Isabelle Charest.



Kanada to potęga w tej dyscyplinie sportu. Hokeiści Klonowego Liścia zdobyli 13 medali olimpijskich, w tym dziewięć złotych. Triumfowali na dwóch ostatnich igrzyskach w Vancouver (2010) i Soczi (2014), gdzie w finale pokonali Szwedów 3:0.



W Pjongczangu Kanadyjczycy rozpoczną rywalizację 15 lutego meczem ze Szwajcarią (grupa A).



Skład reprezentacji Kanady:

bramkarze: Justin Peters (Koelner Haie, liga DEL), Kevin Poulin (Medvescak Zagrzeb, EBEL), Ben Scrivens (Saławat Jułajew Ufa, KHL);



obrońcy: Stefan Elliott (HV71 Joenkoeping, SHL), Chay Genoway (Łada Togliatti, KHL), Cody Goloubef (Stockton, AHL), Marc-Andre Gragnani (HC Dynamo Mińsk, KHL), Chris Lee (Metalurg Magnitogorsk, KHL), Maxim Noreau (SC Berno, NLA), Mat Robinson (CSKA Moskwa, KHL), Karl Stollery (Dynamo Ryga, KHL);



napastnicy: Rene Bourque (Djurgardens IF, SHL), Gilbert Brule (Kunlun Red Star, KHL), Andrew Ebbett (SC Berno, NLA), Quinton Howden (HC Dynamo Mińsk, KHL), Chris Kelly (Belleville, AHL), Rob Klinkhammer (Ak Bars Kazań, KHL), Brandon Kozun (Lokomotiw Jarosław, KHL), Maxim Lapierre (HC Lugano, NLA), Eric O’Dell (HC Soczi, KHL), Mason Raymond (SC Berno, NLA), Derek Roy (Linkoeping HC, SHL), Christian Thomas (Scranton, AHL), Linden Vey (Barys Astana, KHL), Wojtek Wolski (Metalurg Magnitogorsk, KHL).