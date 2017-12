Pjongczang 2018. Yuzuru Hanyu wystąpi dopiero w igrzyskach

Japoński łyżwiarz figurowy Yuzuru Hanyu powalczy w Pjongczangu o powtórzenie sukcesu z Soczi i drugie olimpijskie złoto, ale występ w igrzyskach będzie jego pierwszym startem w sezonie.

Zdjęcie Yuzuru Hanyu /AFP

Z powodu kontuzji prawej kostki, jakiej doznał podczas próby wykonania poczwórnego lutza na treningu przed zawodami w Osace, opuścił cały tegoroczny cykl Grand Prix i nie wystąpił również w przedświątecznych mistrzostwach kraju.

Agencja Kyodo poinformowała w poniedziałek, że najlepszy solista igrzysk 2014 roku w Soczi i dwukrotny mistrz świata (2014, 2017) nie weźmie udziału również w styczniowych Mistrzostwach Czterech Kontynentów na Tajwanie, ale został już nominowany do reprezentacji olimpijskiej. Start w Pjongczangu (9-25 lutego) będzie jego pierwszym w tym sezonie.

"Wszystkie decyzje podejmujemy z myślą o jak najlepszym przygotowaniu do igrzysk olimpijskich. Jestem przekonany, że do tego czasu wróci do zdrowia oraz formy i będzie jednym z asów naszej ekipy" - powiedział o 23-letni Hanyu dyrektor japońskiej federacji łyżwiarskiej (JFA) Yoshiko Kobayashi.

Jak dodał, łyżwiarz wznowił już treningi, ale nie wykonuje jeszcze skoków.