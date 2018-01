Piąte zwycięstwo z rzędu Mikaeli Shiffrin. Wideo

W tym sezonie Mikaela Shiffrin jest nie do powstrzymania. We wtorek Amerykanka wygrała slalom w austriackim Flachau, mimo że po pierwszym przejeździe była druga. To już jej piąte zwycięstwo z rzędu, a jedenaste w sezonie. Drugie miejsce zajęła reprezentantka gospodarzy Bernadette Schild, a trzecie Szwedka Frida Hansdotter.