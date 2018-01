Pjongczang 2018. Tajner: Staram się dbać też o biegi

- Skoczkowie są grupą priorytetową. Staram się jednak dbać też o biegi, konkurencje alpejskie i snowboard - mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner przed zimowymi igrzyskami w Pjongczangu.

Zdjęcie Apoloniusz Tajner i Kamil Stoch podczas MŚ w lotach w Oberstdorfie / Grzegorz Momot /PAP

23 sportowców zrzeszonych w PZN-ie wystartuje w igrzyskach olimpijskich. Do Korei Południowej poleci sześcioro biegaczy, czterej kombinatorzy norwescy, pięciu skoczków narciarskich, dwoje alpejczyków, narciarka dowolna oraz pięcioro snowboardzistów.

Prezes PZN Apoloniusz Tajner, choć kojarzony jest głównie ze skoczkami, przekonuje, że wspiera też zawodników uprawiających inne dyscypliny.



- Skoczkowie są grupą priorytetową, zasługują na to wynikami. Staram się jednak dbać też o biegi, konkurencje alpejskie i snowboard - podkreślił.



- Naszym zadaniem jako związku jest zabezpieczenie potrzeb organizacyjno-finansowych tych grup i my to robimy - dodał.

Tajner jest pewny, że polscy skoczkowie, uważani za faworytów do zdobycia medali, nie odczują szczególnej presji. - Są na to przygotowani. Cały zespół jest zrównoważony, jednolity. Zawodnicy tak gospodarują czasem, by nie odczuwać napięcia - powiedział.



W biegach narciarskich Polskę będą reprezentować Maciej Staręga, Dominik Bury, Sylwia Jaśkowiec, Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz i Martyna Galewicz. W kombinacji norweskiej wystartują Adam Cieślar, Szczepan Kupczak, Paweł Słowiok i Wojciech Marusarz. W skokach narciarskich o medale rywalizować będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Dawid Kubacki.



W rywalizacji snowboardzistów wezmą udział Mateusz Ligocki, Zuzanna Smykała, Karolina Sztokfisz, Aleksandra Król i Weronika Biela. W skicrossie wystartuje Karolina Riemen-Żerebecka, a w narciarstwie alpejskim Maryna Gąsienica-Daniel oraz zawodnik, którego nazwisko poznamy w najbliższym czasie.



Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się w dniach 9-25 lutego.