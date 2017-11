Pjongczang 2018. Ten przebój będzie motywem kampanii Eurosportu. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Rozpoczęta w poniedziałek kampania "Make it Yours”, której hymnem jest przebój „I Want It All” zespołu Queen zachęca fanów Eurosportu do przejęcia kontroli nad tym, co, kiedy i gdzie chcą oglądać w trakcie igrzysk w Pjongczangu.