Rajd Dakar. Jakub Przygoński dziewiąty, a Rafał Sonik siódmy na trzecim etapie

To był udany etap 40. Rajdu Dakar dla Jakuba Przygońskiego i Rafała Sonika. Obaj po trzecim etapie zaliczyli awans w klasyfikacji generalnej.

Zdjęcie Jakub Przygoński /PAP/EPA

Nasser al-Attiyah i Mathieu Baumel wygrali trzeci etap Rajdu Dakar z Pisco do San Juan de Marcona. Dla Nassera to już 27 etapowe zwycięstwo w zawodowej karierze. Katarczyk wyprzedził cztery załogi Peugeota. Drugi był Stéphane Peterhansel, który stracił do Nassera 4.05. To Francuz wciąż jest liderem jubileuszowej edycji Dakaru, z przewagą 3.11 nad Despresem i 7.43 nad al-Attiyahem.



Jakub Przygoński i Tom Colsoul ukończyli etap na 9. pozycji. Załoga Orlen Team awansowała o jedną pozycję, z 13. na 12. lokatę klasyfikacji łącznej. To był dla Polaka udany poniedziałek, pojechał dużo lepiej niż w niedzielę.



Przed startem trzeciego etapu z powodów zdrowotnych wycofał się Ronan Chabot. Musiał wycofać się też hiszpański kierowca Nani Roma, który pod koniec etapu uległ wypadkowi i został odwieziony do szpitala. W 2004 roku triumfował wśród motocyklistów, a w 2014 w kategorii samochodów.

Mikko Hirvonen miał awarię pojazdu, ale jednak będzie kontynuował jazdę. Fin będzie miał jednak sporą stratę.



Samochody - 3. etap

1. Nasser al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux) 3:09.08

2. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Peugeot 3008 DKR Maxi) +4.05

3. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Peugeot 3008 DKR Maxi) +6.07

4. Cyril Despres/David Castera (Peugeot 3008 DKR Maxi) +7.43

5. Sébastien Loeb/Daniel Elena (F/MC) (Peugeot 3008 DKR Maxi) +8.34

9. Kuba Przygoński/Tom Colsoul (Mini John Cooper Works Rally) +22.42

...

20. Peter van Merksteijn/Maciej Marton (Toyota Hilux) +55.19

Klasyfikacja generalna

1. Peterhansel 6:34.58

2. Despres +3.11

3. Sl-Attiyah +7.43

4. Loeb +10.11

5. de Villiers +11.23

...

12. Przygoński +44.13



Zdjęcie Rafał Sonik / PAP/EPA

W quadach awansował Rafał Sonik. Dzięki siódmemu wynikowi trzeciego etapu, wskoczył na szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzecie etapowe zwycięstwo z rzędu uzyskał Ignacio Casale. Jego przewaga nad drugim Siergiejem Kariakinem to już 26 minut.



Quady - 3. etap

1. Ignacio Casale 3:58.08

2. Alexis Hernández +8.55

3. Pablo Copetti +14.52

4. Marcelo Medeiros +14.59

5. Gustavo Gallego +17.43

6. Jeremías González +18.44

7. Rafał Sonik +20.30

8. Siergiej Kariakin +24.30

9. Nicolás Cavigliasso +29.30

10. Gastón González +33.39

...

14. Kamil Wiśniewski (PL) Can-Am Renegade 800 +36.58



Klasyfikacja generalna

1. Casale 8:03.25

2. Kariakin +26.13

3. Copetti +26.43

4. Hernández +28.13

5. Gallego +36.58

6. Sonik +38.20

...

20. Wiśniewski +3:14.06.



We wtorek zawodnicy będą rywalizować w San Juan de Marcona. Do przejechania będą mieć 444 km, wliczając w to 330 km odcinka specjalnego.



MSk