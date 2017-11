Jakub Błaszczykowski najbardziej wpływowym polskim sportowcem. „Hołek” przed „Lewym”

​Kto jest najbardziej wpływową gwiazdą polskiego sportu? Wielu fanów z pewnością odpowie: Robert Lewandowski i... spotka ich srogi zawód. Okazuje się, że "Lewy" jest klasyfikowany dopiero na czwartym miejscu. Jak wynika z analizy, przygotowanej przez MediaCom, liderem tego zestawienia jest inny lider piłkarskiej reprezentacji Polski, a na co dzień zawodnik niemieckiego VfL Wolfsburg, Jakub Błaszczykowski.

Zdjęcie Od lewej: Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski /fot. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT /East News

Autorska metodologia domu mediowego MediaCom sprawiła, że były kapitan reprezentacji Polski wyprzedził obecnego przywódcę drużyny narodowej, a zarazem jednego z najlepszych napastników świata. Badanie przeprowadzono na niemałej próbie konsumenckiej, bo liczącej ponad 11 tys. respondentów.

Kuba góruje nad "Lewym" sympatią i wiarygodnością

Rywalizacja Błaszczykowskiego z Lewandowskim, będąca korespondencyjnym pojedynkiem, na tym polu przedstawia się interesująco. "Lewy" minimalnie góruje nad Kubą pod względem rozpoznawalności (121-119), ale w dwóch pozostałych aspektach, rzutujących na miejscu w rankingu, wyżej stoją akcje byłego piłkarza Wisły Kraków. Kuba dystansuje kolegę z kadry na poziomie sympatii (129-119) oraz wiarygodności (130-119).

"To wskazuje, że odbiorcy traktują Kubę, jako osobę im bliższą" - analizuje branżowy magazyn marketingowy AdMonkey.pl.

Zaskakująco przedstawia się pozycja wicelidera, którą zajął... Krzysztof Hołowczyc. Były kierowca rajdowy, a do 2015 roku uczestnik słynnego Rajdu Dakar, zapracował na swoją bardzo wysoką pozycję wiedzą, świetną reputacją i wizerunkiem wiarygodnego eksperta.

Pod względem trzech wskaźników, takich jak skupianie na sobie uwagi, fachowość i możliwość wpływania na wybory, "Hołek" dla przykładu dystansuje Piotra Żyłę. Etatowy śmieszek w kadrze skoczków narciarskich cieszy się popularności, która w tej chwili zupełnie nie przekłada się na ranking wpływowych gwiazd polskiego sportu.

Połączenie rozpoznawalności, sympatii i bardzo wysokiej wiarygodności sprawia, że bardzo wysoką piątą pozycję zajmuje Adam Małysz, który od półtora roku czynnie nie uprawia sportu. "Orzeł z Wisły" sprawił sensację już pod koniec września, gdy został najpopularniejszym polskim sportowcem, czego dowiódł wynik badania "Top 50 polskich sportowców" instytutu ARC Rynek i Opinia. Za legendarnym skoczkiem uplasował się będący u szczytu kariery Lewandowski.

- Rzeczywiście, piękna sprawa, że ludzie pamiętają o tym, na co tak ciężko pracowałem. Zawsze marzyłem, żeby mnie zapamiętano z tego, jakim jestem sportowcem i doceniono, jak bardzo przykładałem się do tego, co robiłem. To coś wspaniałego, ale wielki szacunek należy się też Robertowi - komentował wtedy Małysz, w rozmowie z Interią .

Gortat uzupełnia podium

Miejsce na podium najnowszego rankingu uzupełnił Marcin Gortat, polski jedynak w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA, który w ojczyźnie wykonuje tytaniczną pracę u podstaw, propagując sport wśród dzieci i młodzieży.

Ranking powstał na bazie wyznaczonego przez dom mediowy wskaźnika Influence Power Index, który bazuje na trzech podstawowych obszarach wartych rozważenia, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu celebryty w komunikacji reklamowej. Mowa tu o sile gwiazdy (ogólna rozpoznawalność celebryty), poziomie autorytetu (umożliwia podjęcie próby oszacowania faktycznego wpływu, jaki gwiazda wywiera na odbiorcach) i spójności z marką (dopasowanie do charakterystyki marki).

Tak wygląda najlepsza dziesiątka wpływowych gwiazd polskiego sportu:

1. Jakub Błaszczykowski

2. Krzysztof Hołowczyc

3. Marcin Gortat

4. Robert Lewandowski

5. Adam Małysz

6. Kamil Stoch

7. Adam Nawałka

8. Agnieszka Radwańska

9. Rafał Sonik

10. Karol Bielecki

AG