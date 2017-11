W Holandii furorę robi biografia agenta piłkarskiego Roba Jansena zatytułowana "Deal". Jedna z przytoczonych w niej historii opowiada o tym, jak Kamil Grosicki zaproponowany został Fenerbahce Stambuł. Ówczesny trener Dick Advocaat zrezygnował jednak z polskiego skrzydłowego, po tym jak usłyszał, że rzekomo "Grosik" ma problemy z alkoholem.

Rob Janses jest znanym w Holandii agentem piłkarskim. Niedawno ukazała się jego biografia zatytułowana "Deal", autorstwa Michela van Egmonda. Przedstawia ona wiele anegdot, związanych z przeprowadzeniem transferów na najwyższym europejskim poziomie.

W książce opisana jest także sytuacja z listopada 2016 roku, gdy Janses, wraz z ówczesnym trenerem Fenerbahce Dickiem Advocaatem oraz jego asystentem Corem Potem, zastanawiali się nad sprowadzeniem gracza, który mógłby zastąpić Naniego.

Jansen zaproponował wówczas kandydaturę Grosickiego, który w Turcji znany był już z gry dla Sivassporu, co opisuje poniższy fragment.



"Jansen: - Jest jeszcze jeden zawodnik. To Kamil Grosicki.

Pot: - Zamówię sobie krem z pomidorów.

Jansen: - Co?

Pot: - Jest bardzo dobry.

Jansen: - Pewnie, że on jest bardzo dobry, gra w polskiej kadrze. Według mnie to jeden z wiodących piłkarzy drużyny. Moi ludzie to sprawdzą. Zresztą grał już w Turcji.

- Tak, w Sivasspor - wtrąca Pot. - Według mnie ma on problem z alkoholem.

- To ja go nie chcę, żadnych problemów z alkoholem - ucina rozmowę Advocaat."

"Grosik", który zapewnia, że wyszedł na prostą, w przeszłości był bohaterem kilku burzliwych ekscesów. Jeszcze w czasie gry w Ekstraklasie zawodnik miał problemy z alkoholem, ale przede wszystkim z hazardem, od którego był uzależniony.



Podczas opisywanej rozmowy Grosicki wciąż był zawodnikiem francuskiego Stade Rennes FC, ale nie ukrywał, że chce zmienić klub. Ostatecznie jego pracodawcą zostało Hull City, z którym "Grosik" spadł z Premier League i obecnie występuje w rozgrywkach Championship.

Reprezentant Polski na każdym kroku podkreśla, że stare problemy są już za nim, co zresztą podkreśla znakomitą formą. W eliminacjach do mundialu w Rosji był absolutnie kluczową postacią w układance Adama Nawałki, podobnie jak podczas mistrzostw Europy we Francji.



