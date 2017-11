MŚ do lat 20. Polska złożyła stosowną aplikację

Polska walczy o organizację piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku. W środę Polski Związek Piłki Nożnej wysłał do FIFA stosowną aplikację.

Zdjęcie Maciej Sawicki (z lewej) i Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u /Bartek Syta /East News

Sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki podkreślił, że nasza kandydatura ma wiele zalet. - W 2019 roku polska federacja będzie obchodziła stulecie. Jesteśmy sporym związkiem w Europie i krajem o bogatej tradycji piłkarskiej. To będzie nasz wielki argument. Najważniejsza jest dobra organizacja - mamy w tym duże doświadczenie - powiedział.

Sekretarz związku zdradził, gdzie odbędą się mecze mistrzostw, jeśli światowa federacja przyzna Polsce prawo do organizacji tej imprezy. - Wymóg formalny FIFA był taki, że trzeba zgłosić sześć miast. Wybraliśmy Lubin, Gdynię, Bydgoszcz, Łódź, Tychy oraz Lublin, natomiast jeśli dostaniemy mistrzostwa, będziemy chcieli, aby mistrzostwa odbyły się na dwunastu obiektach. Będą to stadiony w miastach, z których jest blisko do miast głównych, tak żeby na daną grupę przypadały po dwie areny - wyjaśnił Sawicki. W mistrzostwach wystąpią 24 zespoły, które zostaną podzielone na sześć grup.

O mundial do lat 20 ubiegają się także Peru i Indie. Decyzja, kto zorganizuje turniej, zapadnie w czerwcu przyszłego roku. Jeśli będzie to Polska - finał odbędzie się prawdopodobnie w Łodzi.