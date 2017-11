Polska - Dania w eliminacjach Euro U-21 NA ŻYWO

Polska prowadzi z Danią 2-0 w meczu eliminacji Euro U-21, który odbywa się w Gdyni. Dla podopiecznych Czesława Michniewicza to może być kluczowe spotkanie w kontekście awansu na turniej we Włoszech. Na razie bardzo pomagają nam rywale, którzy popełniają proste błędy w obronie.

Zdjęcie Konrad Michalak strzela na 1-0 /Adam Warżawa /PAP

Przed wtorkowym pojedynkiem w grupie trzeciej liderowała Dania z kompletem 12 punktów.

Polacy mieli cztery "oczka" mniej, ponieważ dwa razy zremisowali - z Finlandią 3-3 i Wyspami Owczymi 2-2.

Dlatego w Gdyni interesowało nas tylko zwycięstwo.

Lepiej mecz rozpoczęli jednak Duńczycy, ale nie wykorzystali swoich szans. Po kwadransie to jednak "Biało-Czerwoni" objęli prowadzenie. Konrad Michalak otrzymał dobre podanie na skrzydło, podprowadził piłkę w kierunku pola karnego i uderzył w stronę bramki, a Iversen rzucając się jakoś tak nieporadnie przepuścił ją pod brzuchem.

W 24. minucie daleka piłka w kierunku Pawła Tomczyka, wcześniej przy niej był jednak Mads Pedersen, który wycofał ją w stronę swojego bramkarza, ale zrobił to źle i piłka minęła Iversena, a przed linią bramkową dopadł do niej jeszcze Tomczyk i wpakował do siatki.

Na Euro U-21 we Włoszech w 2019 roku, oprócz gospodarzy, zagrają zwycięzcy dziewięciu grup i dwie wygrane drużyny z baraży, w których wystąpią cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc.



Polska - Dania (2-0) - mecz trwa



Bramki: 1-0 Michalak (15.), 2-0. Tomczyk (24.).