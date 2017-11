Reprezentacja Polski chwalona przez angielskie media

Podczas gdy większość uczestników mundialu w Rosji wskazuje Polskę jako wymarzonego kandydata do wylosowania z pierwszego koszyka, Anglicy pozostają pełni respektu do kadry Adama Nawałki. Brytyjscy eksperci wysoko oceniają szansę "Biało-Czerwonych" na mundialowy sukces.

Angielski "The Guardian" jest niemal pewny, że Polacy nie będą mieli problemów z wyjściem z grupy, niezależnie od wyniku losowania. W stworzonym przez brytyjskich dziennikarzy rankingu Polska zajmuje ósme miejsce, a mogłaby być wyżej, gdyby nie ogromna zależność od formy Roberta Lewandowskiego, co nieustannie podkreślają Anglicy.

Z kolei "The Times" komplementuje grę ofensywną "Biało-Czerwonych" porównując drużynę do... rottweilera. "Polska jest mocna fizycznie, gdy atakuje budzi strach" - komentuje dziennik.



Dodatkowo Brytyjczycy uważają, że Robert Lewandowski jest najlepszą "dziewiątką", jaka weźmie udział w mistrzostwach. "To pierwszy i być może ostatni mundial polskiego napastnika. Zrobi wszystko, by tego nie zepsuć" - opisuje "The Times".

Polacy mogą trafić na Anglików już w fazie grupowej, gdyż podopieczni Garetha Southgate'a losowani będą z drugiego koszyka. Choć przepisy zabraniają gry w jednej grupie dwóm zespołom z jednego kontynentu, Europa jest wyjątkiem. W jednej grupie mogą znaleźć się maksymalnie dwie drużyny ze "Starego Kontynentu".

