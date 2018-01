Reprezentacja Polski. Marcin Baszczyński: To będą atrakcyjne mecze

- Portugalia i Włochy to dobrzy rywale, a mecze z nimi będą z pewnością atrakcyjne dla naszych kibiców - tak ocenił losowanie grup piłkarskiej Ligi Narodów 35-krotny reprezentant Polski Marcin Baszczyński.

Zdjęcie Marcin Baszczyński /Michał Klag /East News

"W tej chwili trudno wskazać faworyta naszej grupy. We włoskim futbolu jest trochę zawirowań, po tym jak nie udało się awansować na najbliższe mistrzostwa świata, ale właśnie rywalizacja w Lidze Narodów może być dla nich okazją, aby szybko powrócić do grona najlepszych. Portugalia prezentuje nieco inny styl gry. Wiadomo, że teraz każdy mecz z tym zespołem będzie porównywany i traktowany jako rewanż z ćwierćfinał ostatniego Euro 2016, w którym przegraliśmy po rzutach karnych. Ewentualny występ Ronaldo w spotkaniu z Polakami byłby na pewno sporą atrakcją dla kibiców. Poza tym spotkania z Portugalią i Włochami będą cenną lekcją i doświadczaniem dla naszych nowych piłkarzy, którzy będą wchodzić do reprezentacji po mistrzostwach świata" - twierdzi Baszczyński.



Rywalizacja w Lidze Narodów praktycznie zastąpi międzypaństwowe mecze towarzyskie. Zdaniem Baszczyńskiego ma to swoje plusy i minusy.

"Od strony finansowej to będzie na pewno korzystna zmiana, federacje piłkarskie na pewno więcej na tym zarobią. Kibice też będą bardziej zainteresowani meczami o stawkę. Trudno natomiast powiedzieć, jak podejdą do tego selekcjonerzy. Spotkanie towarzyskie dawały im większą swobodę, jeśli chodzi o eksperymenty. Meczom Ligi Narodów towarzyszyć będzie jednak większa presja. Poza tym trenerzy mogli wybierać sobie rywali pod kątem rozwoju drużyny, a teraz ci zostali im niejako narzuceni z góry przez losowanie" - uważa Baszczyński.

W wyniku przeprowadzonego w Lozannie losowanie Polacy zmierzą się w grupie 3. Dywizji A z Portugalią i Włochami. Faza grupowa zostanie rozegrana od września do listopada 2018. Zwycięzcy grup dywizji A awansują do Final Four, który zaplanowany jest na czerwiec 2019 roku. Liga Narodów jest też szansą wywalczenia kwalifikacji na Euro 2020 dla tych, którym nie uda się awansować w tradycyjnych eliminacjach. W mistrzostwach Europy przewidziano cztery takie miejsca - po jednym dla każdej dywizji. Rywalizacja będzie się toczyła w specjalnych barażach pod koniec marca 2020 roku.



