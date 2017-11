AC Milan. Trener Vincenzo Montella zwolniony

Przelała się czara goryczy w czerwono-czarnej części Mediolanu. W poniedziałek przed południem ze stanowiska trenera AC Milan zwolniony został Vincenzo Montella.

43-latek zostawia klub na 7. miejscu w tabeli ze stratą 18 punktów do prowadzącego Napoli. Bezpośrednią przyczyną zwolnienia włoskiego szkoleniowca był remis w niedzielę u siebie z Torino 0-0. Z dziewięciu ostatnich meczów w lidze prowadzony przez niego Milan wygrał tylko dwa.

AC Milan poinformował na Twitterze, że obowiązki pierwszego trenera ze skutkiem natychmiastowym przejął Gennaro Gattuso, który do tej pory realizował się w klubie jako opiekun Primavery, czyli drużyny młodzieżowej. Nie ma informacji, czy Gattuso przejmie pierwszą drużynę na stałe, czy tylko tymczasowo, do czasu znalezienia nowego trenera.

39-letni Gattuso to legenda Milanu. Na dożywotni szacunek kibiców zapracował sobie grubo ponad 300 występami w czerwono-czarnej koszulce w latach 1999-2012. Po zakończeniu kariery piłkarskiej prowadził Sion, Palermo, OFI Kreta i Pisę, z którą awansował do Serie B, ale w żadnym z tych miejsc nie zagrzał dłużej miejsca. Na San Siro wrócił w maju tego roku, kiedy AC Milan powierzył mu funkcję trenera Primavery. Pomysł pojawił się zaledwie trzy tygodnie wcześniej, ale obie strony błyskawicznie doszły do porozumienia. Gattuso podpisał wówczas dwuletni kontrakt.

Nowy trener "Rossonerich" będzie miał ułatwione zadanie. Na ławce AC Milan Gennaro Gattuso zadebiutuje w niedzielę w 15. kolejce w wyjazdowym meczu z ostatnim w tabeli beniaminkiem Benevento, który do tej pory nie zdobył żadnego punktu.

