AS Roma. Zbigniew Boniek krytycznie: Oni nie chcą wygrywać

Zbigniew Boniek w latach 1985-1988 był piłkarzem AS Roma i nadal jest kibicem tego klubu. Obecny prezes PZPN udzielił wywiadu radiu Centuro Suono Sport i wypowiedział się krytycznie na temat polityki transferowej ”Giallorossich”, którzy w zimowym oknie mogą sprzedać nawet trzech piłkarzy.

W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o sprzedaży Emersona Palmieriego i Edina Dzeko do Chelsea. ”The Blues” są skłonni zapłacić za dwóch piłkarzy 60 milionów euro i ponoć taka kwota satysfakcjonuje włodarzy Romy. Boniek nie potrafi zrozumieć polityki transferowej klubu, który jego zdaniem nie chce walczyć o najwyższe cele.

- Nie wiem, czy te plotki są prawdziwe, ale skoro Roma w styczniu rozważa sprzedaż nawet kilku piłkarzy to jest to jasny znak, że nie chce wygrywać. Roma jest klubem chcącym zakończyć rozgrywki na dobrym miejscu, ale nie zamierza walczyć o triumf w lidze – powiedział.



Niewykluczone, że zimą odejdzie również lider zespołu Radja Nainggolan. Belg znalazł się na celowniku m.in. chińskich klubów.



- Ostatnio dużo mówiło się o sprzedaży Nainggolana, co oznacza, że dzieje się coś złego. To nie przypadek. Przecież jeszcze sześć tygodni temu wydawało się, że Roma może powalczyć z Juventusem o scudetto, a teraz istnieje ryzyko, że nie znajdzie się nawet w pierwszej czwórce. To byłaby hańba – stwierdził.

- Jestem kibicem Romy, ale sposób w jaki tracili punkty w ostatnich meczach wygląda na samobójstwo! Piłkarze wiedzą, że miejsce w pierwszej czwórce gwarantuje im udział w Lidze Mistrzów i grają tak, jakby zajęcie drugiego lub czwartego miejsca nie robiło im różnicy. Nie jestem przekonany, czy to dobrze o nich świadczy – podkreślił.

Po 19. kolejkach Serie A AS Roma zajmuje 5. miejsce z dorobkiem 39 punktów. Do prowadzącego w tabeli SSC Napoli ”Giallorossi” tracą już 12 ”oczek”. W niedzielę podopieczni Eusebio Di Francesco zmierzą się na wyjeździe z Interem Mediolan.

