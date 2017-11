Cagliari Calcio - Inter Mediolan 1-3. Zmiana lidera w Serie A

Zajmujący drugie miejsce w tabeli przed 14. kolejką Serie A Inter Mediolan nie mógł sobie pozwolić na stratę punktów na trudnym terenie w Sardynii. "Nerazzurri" tracili do prowadzącej ekipy Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego - SSC Napoli zaledwie dwa "oczka". Inter nie zmarnował okazji, wygrał z Cagliari 3-1 (1-0) i awansował na pierwszą pozycję.

Zdjęcie Bramkarz Cagliari Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro i piłkarz Interu Mauro Icardi /PAP/EPA

Gospodarze w pierwszej połowie długo mieli przewagę i powinni strzelić gola. Luca Ceppitelli, Joao Pedro i zwłaszcza sprowadzony latem Leonardo Pavoletti mieli bardzo dobre sytuacje, ale brakowało skuteczności lub świetnie interweniował golkiper Interu Samir Handanović.

Przyjezdni mieli ogromne kłopoty z przeprowadzeniem składnej akcji. Ich gra była szarpana, brakowało ostatniego podania. W defensywie także nie było najlepiej - piłkarze Cagliari dość łatwo przedostawali się pod bramkę "Czarno-Niebieskich". Jednak co z tego, skoro to drużyna Luciano Spallettiego pierwsza strzeliła gola?

W 29. minucie Antonio Candreva dośrodkował z prawej strony, a Ivan Perisić w dużym tłoku zdołał dograć wślizgiem do Mauro Icardiego, który nie zmarnował okazji. To już czternasty gol Argentyńczyka w obecnym sezonie. Co więcej chwilę później ten sam zawodnik mógł podwyższyć na 2-0, ale w dobrej sytuacji stracił równowagę i nie zdołał oddać strzału.

Druga połowa rozpoczęła się podobnie - Cagliari atakowało, a Inter męczył się pod swoim polem karnym. Na dodatek Spallettiego nie zawiódł trenerski nos - w miejsce Matiasa Vecino wprowadził Marcelo Borozvicia, co jak się okazało miało kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku.

W 55. minucie Candreva odegrał do Chorwata, a ten popisał się mocnym i precyzyjnym strzałem z linii pola karnego. Ten gol był bardzo potrzebny Borozviciowi, który po większości występów w obecnym sezonie był mocno krytykowany.

Gospodarzom należała się przynajmniej jedna bramka i w końcu dopięli swego. Z prawej strony dośrodkował Pancrazio Farago, a Pavoletti ubiegł obrońców i skutecznie strzelił z pierwszej piłki.

Gdy wydawało się, że piłkarze Diego Lopeza na dobre wrócili do gry, Inter zadał kolejny cios. Tym razem błąd próbującego wybić piłkę Farago wykorzystał Icardi. Piłka spadła wprost pod nogi Argentyńczyka, który zachował zimną krew i z kilku metrów pokonał bramkarza.

Zwycięstwo Interu oznacza, że "Nerazzurri" awansowali na 1. miejsce w tabeli. Jednak już w niedzielę mogą powrócić na drugą pozycję, jeśli SSC Napoli zwycięży lub zremisuje na wyjeździe z Udinese.

Cagliari Calcio - Inter Mediolan 1-3 (0-1)

0-1 Mauro Icardi (29.)

0-2 Marcelo Brozović (55.)

1-2 Leonardo Pavoletti (71.)

1-3 Mauro Icardi (83.)