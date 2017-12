Gennaro Gattuso: Może jestem najgorszym trenerem w Serie A, ale...

Piłkarze AC Milan pokonali w środę po dogrywce Inter 1-0 i awansowali do półfinału Pucharu Włoch. – Być może jestem najgorszym trenerem w Serie A, ale zawsze chcę wygrywać – powiedział po spotkaniu szkoleniowiec "Rossonerich" Gennaro Gattuso.

Gola na wagę awansu strzelił w 105. minucie 19-letni Patrick Cutrone. Dla AC Milan i trenera Gattuso zwycięstwo było na wagę złota. W Serie A klub z Mediolanu jest dopiero 11., a w ostatnich sześciu meczach wygrać zdołał ledwie raz.

- Chciałbym, aby moi chłopcy udowodnili, że to nie było tylko szczęście. Do każdego meczu podchodzić będziemy jednak z osobna – zapowiedział Gattuso w rozmowie z Rai Sport.

- Przed nami dwa trudne mecze w Serie A i potrzebujemy punktów, by awansować w tabeli. Nie zaobserwowałem, by nasza gra specjalnie różniła się od tej z przegranego meczu z Atalantą. Niektórzy pomyślą, że oszalałem mówiąc to. Mecz z Veroną też mieliśmy w swoich rękach, ale straciliśmy pierwszą bramkę jak głupole. Ten zespół spisuje się dobrze dopóki nie napotka przeszkody. Dziś udało nam się ją pokonać – zauważył Gattuso. – Negatywny czas zbliża się do końca. W tym kontekście mecz z Interem był kluczowy – dodał.

39-letni Gattuso na stanowisku szkoleniowca Milanu pod koniec listopada zastąpił Vincenzo Montellę, a wcześniej pracował z młodzieżową drużyną "Rossonerich".

- Wiedziałem, że pewnego dnia obejmę Milan. To wielki klub, który przez lata wygrywał, a ostatnio wymienił wielu piłkarzy. Cierpimy, ale ten zespół ma jakość, choć czasem brakuje mu werwy. W środę pokazaliśmy jednak, że potrafimy walczyć i za to chcę pochwalić moich piłkarzy. Na boisku wygrałem wszystko, ale jestem dopiero na początku drogi trenerskiej. Pracowałem na Cyprze i w Pisie. W styczniu skończę 40 lat i wciąż myślę jak piłkarz, wierząc, że będąc głodnym i mając poczucie przynależności można daleko zajść. Przed nami wiele pracy i bylibyśmy hipokrytami, mówiąc, że wygrana nad Interem rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Pozwoli nam jednak na głębszy oddech – podsumował Gattuso.