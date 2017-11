Inter Mediolan - Atalanta Bergamo 2-0. Dublet Icardiego

Inter Mediolan pokonał Atalantę Bergamo 2-0 (0-0) w ostatnim niedzielnym meczu 13. kolejki Serie A i awansował na pozycję wicelidera. Oba gole dla gospodarzy strzelił po przerwie Mauro Icardi. Do Napoli „Nerazzurri” tracą dwa punkty i mają tyle samo przewagi nad trzecim Juventusem.

W tym sezonie na własnym boisku Inter tylko raz stracił punkty. W poprzedniej kolejce silny opór graczom z Mediolanu postawiło Torino, które zremisowało na Stadio Giuzeppe Meazza 1-1. Przed rywalizacją z Atalantą to piłkarze trenera Luciano Spalettiego byli stawiani w roli faworytów. Jednak to przyjezdni mogli lepiej rozpocząć spotkanie. W 17.minucie groźnie na bramkę Samira Handanovicia strzelał Hans Hateboer, ale Słoweniec popisał się skuteczną interwencją.

Wydarzenie to zmotywowało gospodarzy do podkręcenia tempa. Dwie dobre okazje zmarnował Icardi. W 26. minucie Etrit Berisha zatrzymał Argentyńczyka w sytuacji sam na sam, a chwilę później napastnik Interu główkował minimalnie niecelnie. Do przerwy kibice w Mediolanie nie doczekali się na gola. Inter szósty raz z rzędu zachował czyste konto w pierwszej połowie.

W drugich 45 minutach Icardi szybko się jednak zrehabilitował. Sześć minut po przerwie napastnik wyskoczył najwyżej do dośrodkowania Antonio Candrevy i strzałem głową z sześciu metrów nie dał szans Berishy.

W 60. minucie były piłkarz Sampdorii znów pokazał, jak znakomicie strzela głową. Tym razem z prawej strony w pole karne Atalanty dośrodkował Danilo D’Ambrosio, a Icardi znów był bezbłędny.

Goście próbowali zrewanżować się golem kontaktowym, ale w niedzielę stać ich było wyłącznie na jeden celny strzał.

Inter Mediolan - Atalanta Bergamo 2-0 (0-0)

1-0 Mauro Icardi (51.)

2-0 Mauro Icardi (60.)