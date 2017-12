Juventus podkupi kolejnego piłkarza AS Roma?

W sobotnim meczu ligowym Juventus wygrał z AS Roma 1-0, a gola na wagę trzech punktów zdobył były zawodnik ”Giallorossich” Mehdi Benatia. Jakby tego było mało w bramce świetny mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, a w linii pomocy dzielił i rządził Miralem Pjanić – w przeszłości obaj również występowali w Romie. Według Sky Sports wkrótce może do nich dołączyć Kevin Strootman.

Piłkarze Romy bardzo dobrze odnajdują się w Juventusie. Najwyraźniej włodarze ”Bianconerich” doszli do wniosku, że warto byłoby sprowadzić jeszcze jednego zawodnika z rzymskiego klubu. Według Sky Sports w Turynie bardzo poważnie rozważają pozyskanie środkowego pomocnika Kevina Strootmana.

Holender w przeszłości miał serię poważnych kontuzji, przede wszystkim kolana, ale doszedł do siebie, wrócił do podstawowego składu Romy i w niemal każdym spotkaniu należy do wyróżniających się zawodników. W obecnym sezonie rozegrał już 21 spotkań i strzelił gola.

W Rzymie nikt nie wyobraża sobie, że Holendra mogłoby zabraknąć w zespole po zakończeniu sezonu, a już na pewno nie zimą. Jednak Juventus jest gotowy zapłacić 45 milionów euro – tyle wynosi kwota odstępnego wpisana w kontrakt piłkarza, który obowiązuje do czerwca 2022 roku.

W przeszłości Juventus już raz skorzystał z klauzuli odstępnego. W 2016 roku Roma nie miała wyboru i musiała wyrazić zgodę na sprzedaż Miralema Pjanicia za 32 miliony euro.

Strootman zagrał w sobotnim meczu z Juventusem, ale opuścił boisko w 70. minucie, bo trener Eusebio di Francesco zdecydował się na bardziej ofensywny wariant i wprowadził Lorenza Pellegriniego. Mecz zakończył się zwycięstwem ”Starej Damy” 1-0, a bohaterem gospodarzy był Wojciech Szczęsny.

