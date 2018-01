Juventus Turyn. Dłuższa przerwa Paulo Dybali i Claudio Marchisio

Juventus Turyn poinformował, że Paulo Dybala i Caludio Marchisio nie zagrają jeszcze przez około miesiąc czasu. Obaj zmagają się z problemami mięśniowymi.

Zdjęcie Paulo Dybala /GIUSEPPE CACACE /East News

Nie wiadomo, czy obaj zawodnicy będą gotowi do gry na pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Tottenhamem Hotspur, który odbędzie się 13 lutego. Szczególnie bolesny może okazać się brak Dybali, który w tym sezonie ma już na koncie 17 bramek i pięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Z kolei dla Marchisio jest to druga groźna kontuzja w ostatnim czasie. Uraz kolana wykluczył go z gry na dwa miesiące na początku sezonu.

Coraz bliżej powrotu do gry są za to Gianluigi Buffon oraz Juan Cuadrado. Wątpliwe jednak, by wystąpili już w pierwszym meczu ligowym (22 stycznia z Genoą CFC). Bardzo możliwe jest zatem, że między słupkami "Starej Damy" kibice znów będą mogli zobaczyć Wojciecha Szczęsnego.

Juventus zajmuje drugie miejsce w Serie A, ze stratą jednego punktu do prowadzącego SSC Napoli.

