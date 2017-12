Manchester City. Josep Guardiola chce objawienie sezonu w Serie A

Choć rozgrywa dopiero swój pierwszy sezon w barwach Interu Mediolan, to już uchodzi za czołowego obrońcę w Serie A. Mowa o zaledwie 22-letnim Milanie Szkriniarze, Słowaku, który ma na koncie już 14 występów w pierwszej reprezentacji i interesują się nim najbogatsze kluby w Europie. Według serwisu Calciomercato właśnie dołączył do nich Manchester City.

Nie tylko znakomicie spisuje się w defensywie, ale równie dobrze odnajduje się przy stałych fragmentach gry, a także potrafi przebiec całe boisko, by oddać piekielnie mocny strzał z dystansu – Milan Szkriniar to obrońca kompletny. We Włoszech mówi się, że jest niemal wierną kopią Brazylijczyka Lucio, który przed laty wygrał Ligę Mistrzów w barwach Interu Mediolan. Teraz to Słowak dzieli i rządzi w linii obrony „Nerazzurrich”, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.

22-letnim zawodnikiem interesują się inne europejskie kluby. Jakiś czas temu mówiło się o Barcelonie, ale teraz na pierwszym planie znalazł się Manchester City. Menedżer „The Citizens” Josep Guardiola od jakiegoś czasu mówi, że wobec problemów zdrowotnym Benjamina Mendy’ego i zwłaszcza Vincenta Kompany’ego klub musi wzmocnić defensywę. Mocno zbudowany i świetnie grający w powietrzu Szkriniar idealnie odnalazłby się w Premier League.

Ponoć Guardiola najchętniej sprowadziłby piłkarza Interu już zimą, ale zdaje sobie sprawę, że może się to okazać niemożliwe, bo mediolańczycy plasują się na trzecim miejscu w tabeli Serie A i chcą awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jednak po zakończeniu sezonu Hiszpan ma zrobić wszystko, by pozyskać jednego z najbardziej utalentowanych obrońców na świecie.

Według Calciomercato Inter zgodzi się sprzedaż zawodnika, ale Manchester City będzie musiał zapłacić przynajmniej 55 milionów euro. Mimo problemów z finansowym Fair Play w Mediolanie zdają sobie sprawę, że sprowadzili z Sampdorii wyjątkowego piłkarza i nie puszczą go za czapkę gruszek.

W obecnym sezonie Serie A Szkriniar rozegrał 18 spotkań i strzelił trzy gole.



