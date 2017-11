Massimiliano Allegri krytyczny wobec swoich piłkarzy

- Dybala musi się poprawić, Khedira nie może machać rękami, a nasza obrona musi być bardziej czujna - grzmiał po przegranym 2-3 meczu z Sampdorią trener Juventusu Massimiliano Allegri. 90 minut w barwach "Starej Damy" zagrał Wojciech Szczęsny.

Allegri był jedynie zadowolony z pierwszej połowy w wykonaniu swoich podopiecznych. - Graliśmy dobrze. Mieliśmy przewagę. Stworzyliśmy kilka okazji, ale zabrakło skuteczności - powiedział Włoch.

Zganił zawodników dopiero za drugą połowę. - Sampdoria pierwszy strzał zamieniła na gola, ale do końca zostało jeszcze 40 minut. Potrzebowaliśmy cierpliwości jak i ostrożności we własnych polu karnym. Tych cech nam zabrakło. Sami Khedira nie może machać rękoma i domagać się spalonego, tylko musi grać i walczyć. Paulo Dybala też powinien się poprawić. Nasz obrona również nie zagrała najlepiej. Tracimy za dużo goli. To nie przystoi mistrzom Włoch. Straciliśmy w niedzielę chłodną głowę. Nie potrafiliśmy opanować emocji. Tak naprawdę po takich meczach lepiej zachować ciszę - dodał.

90 minut w barwach Juve zaliczył Wojciech Szczęsny. Polak mógł lepiej zachować się przy pierwszym straconym golu. Przy dwóch kolejnych nie miał większych szans. Po porażce 2-3 "Stara Dama" spadła na trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Napoli traci cztery punkty.