Mauro Icardi przejdzie do Realu Madryt?

Wyśmienita forma strzelecka Mauro Icardiego, który w tym sezonie ligowym ustrzelił już piętnaście ligowych goli, prowokuje dziesiątki plotek o jego przyszłości i ewentualnym transferze do europejskich gigantów. Nawet tego największego, czyli Realu Madryt. Sam zawodnik jednak możliwość przeprowadzki na Santiago Bernabeu kategorycznie wyklucza.

Najlepszym przykładem formy, jaką imponuje ostatnio Argentyńczyk, był sobotni mecz Interu z Cagliari, w którym strzelił on dwa gole i nie dość, że zapewnił drużynie zwycięstwo 3-1 oraz pozycję lidera Serie A, to jeszcze sobie tytuł współ-lidera ligowej klasyfikacji strzelców. Zatem gdy Icardi gra tak znakomicie, to nie może dziwić, że łączy się go z drużynami jeszcze lepszymi od "Nerazzurrich". Na przykład z Realem, w którym w obecnym sezonie na pełnej linii rozczarowuje tamtejszy środkowy napastnik Karim Benzema.

Lecz mający za sobą trzyletnią przygodę w szkółkach juniorskich Barcelony snajper Interu ani myśli ruszać się z San Siro. Tam zbudował sobie już niepodważalną pozycję gwiazdy, tam też jest kapitanem, a od nowego sezonu zdaje się, że wreszcie natrafił na grupę klubowych kolegów prezentujących poziom podobny do niego.

- Jeżeli zadzwoni do mnie telefon z Realu Madryt, to słuchawki nie podniosę - w sobotniej rozmowie ze Sky Sports rozwiał wszelkie wątpliwości co do nadchodzącej klubowej przyszłości. - Wiecie dokładnie, co sądzę na ten temat. Nie mam tu nawet specjalnie nic do dodania - idealnie spuentował poprzednią wypowiedź.

Luciano Spaletti, który każdego dnia ma okazję pracować z zawodnikiem, wie, że tamte słowa to nie tylko puste deklaracje. - Codziennie widzę go na treningach i przeczuwam, że wiąże go z klubem i chłopakami silna więź. Bardzo dobrze mieszka mu się w Mediolanie, fani go kochają, więc nie mam wątpliwości co do tego, że tutaj zostanie. Chce podpisać nowy kontrakt z klubem. Jeżeli ktoś spyta się go to, jak długo planuje zostać w Interze, to zapewne odpowie, że do końca zawodniczej kariery - trener mediolańskiego zespołu nie miał złudzeń w wywiadzie dla Rai Sport.



