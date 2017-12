Puchar Włoch: AC Milan - Inter Mediolan 1-0 po dogrywce

Mało składnych akcji, ale mnóstwo walki i ambicji – tak wyglądał ćwierćfinałowy mecz Pucharu Włoch między AC Milan i Interem Mediolan. Pogrążeni w kryzysie piłkarze "Rossonerich" zdołali się przełamać i odnieśli zwycięstwo 1-0 (0-0) zapewniające im awans do półfinału. Jedynego gola w dogrywce strzelił rezerwowy Patrick Cutrone.

Zdjęcie Suso (Milan AC) contre Nagatomo (Inter) /Getty Images

Puchar Włoch - sprawdź terminarz oraz wyniki!

Reklama

AC Milan od początku sezonu rozczarowuje i niewykluczone, że ewentualny triumf w Pucharze Włoch będzie ich jedyną szansą na europejskie puchary. Podopieczni Gennaro Gattuso przegrali dwa ostatni mecze ligowe i za faworytów uchodzili piłkarze Interu. Problem w tym, że po bardzo dobrych wynikach "Nerazzurrich" dopadł kryzys i również przegrali w dwóch ostatnich meczach.

Początek spotkania był wyrównany, obie ekipy miały problem ze skonstruowaniem składnej akcji. Dopiero w 18. minucie grający w roli gospodarzy piłkarze Milanu stworzyli groźną sytuację, gdy uderzenie głową Francka Kessiego obronił Samir Handanović. Chwilę później ten sam zawodnik sprytnie dograł do Suso, a Hiszpan oddał strzał, który w ostatniej chwili zablokował Yuto Nagatomo.

Inter w końcu się przebudził i od razu trafił do siatki. Była 24. minuta, gdy Antonio Candreva dośrodkował z prawej strony, a Ivan Perisić najwyżej wyskoczył do piłki i strzałem głową pokonał Antonio Donnarummę. Dopiero po kilku minutach sędzia główny dostał informację od asystenta, który uznał, że Andrea Ranocchia przeszkadzał golkiperowi w interwencji i gol nie został uznany.

To były najważniejsze momenty pierwszej połowy. Należy jeszcze dodać kolejny strzał Suso obroniony przez Handanovicia i niewykorzystaną okazję Mauro Icardiego.

Po zmianie stron Inter przyspieszył. Coraz groźniejszy był Icardi, przebudził się również dość niewidoczny Roberto Gagliardini, który oddał strzał z dystansu. Jednak najlepszą szansę goście mieli w 59. minucie. Vecino popisał się znakomitą wrzutką w pole karne, Icardi idealnie dograł głową do Joao Mario, a Portugalczyk oddał mocny strzał, jednak po raz kolejny znakomicie interweniował zastępujący swojego kontuzjowanego brata Antonio Donnarumma.

Gattuso musiał dokonać dwóch zmian z powodu kontuzji. Najpierw na ławkę udał się Ignazio Abate, którego zastąpił Davide Calabria, a później urazu po ostrym wejściu Milana Szkriniara doznał Nikola Kalinić. W miejsce Chorwata wszedł Patrick Cutrone.

Jeśli ktoś w Milanie zasłużył na wyróżnienie, to obok Donnarummy był to Suso. Hiszpan był kreatywny i sprawiał duże problemy defensywie Interu. To również po jego strzale w drugiej połowie piłka odbiła się od poprzeczki.

Choć sędzia doliczył cztery minuty, to żadna ze stron nie zdołała zdobyć bramki i doszło do dogrywki.

W 104. minucie fani Rossonerich w końcu dostali to, po co przyszli na San Siro. Suso idealnie dostrzegł wychodzącego na czystą pozycję Cutrone, a włoski napastnik pewnym strzałem z bliskiej odległości pokonał Handanovicia.

Inter nie miał pomysłu na sforsowanie defensywy gospodarzy. Piłkarze Spallettiego byli coraz bardziej sfrustrowani i uciekali się do fauli. Ostatecznie nie strzelili gola i odpadli z rywalizacji.

W półfinale AC Milan zmierzy się z Lazio Rzym, które we wtorek pokonało Fiorentinę 1-0.



ŁF



AC Milan – Inter Mediolan 1-0 po dogrywce

1-0 Patrick Cutrone (104.)