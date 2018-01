Puchar Włoch. Atalanta Bergamo - Juventus Turyn 0-1. Buffon obronił karnego

Najszybszy gol w tym sezonie strzelony przez Gonzala Higuaina dał wygraną Juventusowi Turyn z Atalantą Bergamo w pierwszym meczu półfinałowym Coppa Italia. Prezent urodzinowy zrobił sobie Gianluigi Buffon, broniąc rzut karny. Całe spotkanie na ławce rezerwowych gości spędził Wojciech Szczęsny. Rewanż odbędzie się 28 lutego w Turynie.

Zdjęcie Gonzalo Higuain /Getty Images

Chociaż Atalanta Bergamo była niepokonana w 8 spotkaniach Pucharu Włoch u siebie z Juventusem, to mistrzowie Italii zaliczyli znakomity początek. Już w 3. minucie Gonzalo Higuain wykorzystał błąd rywala. W środku pola piłkę stracił Marten de Roon, a argentyński napastnik po otrzymanym podaniu w pełnym biegu minął Andreę Masiello i nie dał szans Etritowi Berishy. Był to najszybciej strzelony gol przez „Starą Damę” w tym sezonie (2 minuta 29 sekunda).

Następnie, gdy Juve kontrolowało grę, niepotrzebnie piłkę ręką we własnym polu karnym po zagraniu Andreasa Corneliusa dotknął Mehdi Benatia. Po wykorzystaniu weryfikacji wideo (VAR) sędzia Paolo Valeri wskazał na 11. metr. W 25. minucie do piłki podszedł Alejandro Gomez, ale strzał Argentyńczyka zatrzymał Gianluigi Buffon. Tym samym Włoch zrobił sobie prezent na 40. urodziny, które obchodził w niedzielę. Był to 20. rzut karny broniony przez żywą legendę Juventusu.

Przebieg gry nie uległ zmianie i do przerwy goście prowadzili jedną bramką. Po zmianie strony podopieczni Gian Piero Gasperiniego wyszli ze sportową złością i Juve nie potrafiło im się przeciwstawić. W zasadzie przez całą drugą połowę ton grze nadawali gospodarze, ale nie potrafili tego przełożyć na zagrożenie bramce Buffona. W końcówce istne oblężenie bramki przetrwali przyjezdni, głównie za sprawą rewelacyjnego kapitana „Bianconerich”.

Piłkarze prowadzeni przez Massimiliana Allegriego wykonali mały, acz znaczący krok do finału i obrony tytułu. Rewanż przewidziano na 28 lutego w stolicy Piemontu. W drugiej parze półfinałowej zagrają AC Milan i Lazio Rzym.

Atalanta Bergamo - Juventus Turyn 0-1 (0-1)

Bramka: 0-1 Higuain (3.).

Zobacz zestaw par półfinałowych Pucharu Włoch

fira