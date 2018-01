Rafinha przejdzie z Barcelony do Interu Mediolan

Zdaniem włoskich mediów Inter Mediolan lada moment potwierdzi transfer pomocnika FC Barcelona Rafinhy. Piłkarz ma trafić na San Siro za 35 milionów euro plus bonusy. O tym, że zawodnik na pewno zmieni pracodawcę, poinformował również jego ojciec, Mazinho.

Umowa między klubami została dopięta na ostatni guzik. Piłkarz przeniesie się do Interu za 35 milionów euro plus bonusy. Początkowo mówiło się o półrocznym wypożyczeniu z opcją pierwokupu, ale Barcelona nalegała na transfer definitywny. Warunki kontraktu indywidualnego również zostały ustalone. Piłkarz ma podpisać czteroletnią umowę. O tym, że transfer dojdzie do skutku, poinformował ojciec piłkarza, były reprezentant Brazylii Mazinho.

- Rafinha chciał dołączyć do Interu, bo po prostu chce grać. Bardzo ciężko przebić się do pierwszego składu Barcelony, jest tam wielu klasowych zawodników. Ponadto nie miał szczęścia, ostatnie dwa lata stracił z powodu kontuzji kolana. Teraz chce wrócić, a Inter jest dla niego idealnym miejscem do kontynuowania kariery – powiedział.

- Kontrakt z Interem ma obowiązywać do czerwca 2021 roku – podkreślił Mazinho.

24-letni Rafinha jest wychowankiem Barcelony. W pierwszym zespole Dumy Katalonii zadebiutował w 2012 roku. Łącznie w barwach "Blaugrany" rozegrał 79 spotkań, w których strzelił 11 goli i zanotował 8 asyst. Najczęściej występował na pozycji środkowego pomocnika, ale był wystawiany również na skrzydle. W reprezentacji Brazylii rozegrał 2 mecze i strzelił jednego gola.

W obecnym sezonie Rafinha spędził na murawie zaledwie 15 minut. Z powodu kontuzji kolana pauzował aż 266 dni, a na boisko wrócił w grudniu. Najpóźniej w niedzielę zawodnik ma przejść badania, a później podpisze umowę z Interem.

