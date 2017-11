Serie A. AC Milan chce ściągnąć Daniela Sturridge'a

Dość zaskakujące informacje podał dziennik ”The Sun”. Wszystko wskazuje na to, że prezes AC Milan Marco Fassone postanowił pozyskać napastnika w zimowym oknie transferowym, a jego głównym celem jest Daniel Sturridge. Reprezentant Anglii ma problemy z regularną grą w Liverpoolu.

W obecnym sezonie Sturridge rozegrał zaledwie dwanaście spotkań i spędził na murawie 430 minut. W tym czasie zdołał strzelić trzy gole i zanotować dwie asysty. Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie widzi dla niego miejsca w podstawowym składzie, choć niemal przy każdej okazji podkreśla, że Anglik jest ważną częścią jego zespołu.

Piłkarz nie jest zadowolony ze swojej obecnej roli i bardzo poważnie zastanawia się nad zmianą pracodawcy. 28-letni zawodnik chce pojechać na mistrzostwa świata, ale obecnie ma na to małe szanse. Przejście do innego klubu być może pomogłoby mu w walce o miejsce w kadrze. Według dziennika "The Sun" bardzo poważnie zainteresowany jego pozyskaniem jest AC Milan.

Na ten moment nie wiadomo, czy "Rossoneri" rozważają transfer definitywny, czy wypożyczenie z opcją pierwokupu po zakończonym sezonie. Prezes Milanu Marco Fassone ma być jednak mocno niezadowolony z postawy napastników, którzy zawodzą przede wszystkim w meczach Serie A. Przenosiny doświadczonego Sturridge’a na San Siro, mogłyby być dobrym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

W reprezentacji Anglii Sturridge rozegrał 26 spotkań i strzelił osiem goli. W kadrze po raz ostatni wystąpił w listopadzie 2016 roku. Selekcjoner "Synów Albionu" - Gareth Southage nie ma podstaw, by powoływać go do reprezentacji.

Oprócz AC Milan zainteresowanie piłkarzem wykazywały słabsze kluby Premier League. Jakiś czas temu media informowały m.in. o Newcastle United.

