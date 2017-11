Serie A. Atalanta Bergamo - Benevento Calcio 1-0

Rekord najmocniejszych lig Starego Kontynentu śrubują piłkarze Benevento, którzy przegrali 14. spotkanie z rzędu. Tym razem klub z Kampanii uległ na wyjeździe Atalancie Bergamo 0-1. Gola na wagę trzech punktów strzelił w 75. minucie Bryan Cristante.

Debiutujące w Serie A Benevento Calcio przeszło już do historii piłki nożnej. Wszystko z powodu... najgorszego startu sezonu spośród sześciu najlepszych europejskich lig. Klub z Kampanii w żadnym z 13 pierwszych spotkań sezonu nie zdobył nawet punktu, notując bilans bramkowy 6-33.

W połowie października na ławce trenerskiej pojawił Roberto de Zerbi, pod wodzą którego drużyna z meczu na mecz prezentuje się lepiej, choć punktów jak nie zdobywała tak nie zdobywa. Z faworyzowanym Juventusem zespół z Benewentu przegrał 1-2, dwa tygodnie później w 13. serii spotkań uległ Sassuolo również 1-2, tracąc gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry.

Skazywani na porażkę goście bronili się na Stadio Atleti Azzurri d’Italia mądrze, próbując także swoich sił pod bramką Etrita Berishy. W 39. minucie Samuel Armenteros otrzymał dobre podanie ze skrzydła, po czym trącił piłkę głową w kierunku bramki. Stojący między słupkami albański bramkarz miał duże problemy z zatrzymaniem tego strzału.

Grający spokojnie, momentami wręcz apatycznie zawodnicy Atalanty znacznie częściej niż rywale utrzymywali się przy piłce, tylko chwilami nawiązując do rewelacyjnego występu na Goodison Park, gdzie aż 5-1 pokonali Everton, dzięki czemu awansowali do fazy pucharowej Ligi Europy, co jest największym sukcesem w historii klubu.

Im dłużej trwało spotkanie, tym większa była przewaga podopiecznych Gian Piero Gasperiniego. Miejscowym w najważniejszych momentach brakowało jednak precyzji. Kilka chwil przed przerwą po ciekawej wrzutce z lewego skrzydła w wymarzonej sytuacji znalazł się Hans Hateboer, ale fatalnie przestrzelił głową.

Szczęścia brakowało także Bryanowi Cristante, Andreasowi Corneliusowi i Andreasowi Masiello, po strzale którego część kibiców już wstało z miejsc świętując gola, dopiero później okazało się, że piłka rzeczywiście ugrzęzła w siatce, ale po zewnętrznej stronie bramki.



Swoją przewagę Atalanta udokumentowała w 75. minucie, przez dłuższą chwilę skupiając piłkarzy Benevento na ich własnej połowie. Akcję na wagę trzech punktów przeprowadził Cristante, który płaskim, mocnym strzałem w długi róg pokonał Alberto Brignoliego.

Przyjezdni w końcówce próbowali jeszcze odwrócić losy meczu, ale ich strzały bądź próby wbicia piłki w pole karne zatrzymywały się na nogach obrońców.

Atalanta Bergamo - Benevento Calcio 1-0 (0-0)

1-0 Bryan Cristante (75.)