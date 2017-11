Serie A. Mauro Icardi może pobić rekord wszech czasów

Mauro Icardi jest na najlepszej drodze, aby pobić rekord wszech czasów Serie A należący do Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk w obecnych rozgrywkach może poszczycić się wyjątkową skutecznością. W 14 meczach strzelił 15 goli.

Zdjęcie Mauro Icardi /AFP

24-latek w sobotni wieczór potwierdził rewelacyjną strzelecką formę, pokonując dwukrotnie bramkarza Cagliari. Inter wygrał 3-1 i objął pozycję lidera, przynajmniej do czasu spotkania Juventusu, który w niedzielę o 20.45 rozegra swój mecz z Crotone.

To było już szóste spotkanie, w którym pada więcej niż jedna bramka autorstwa Icardiego. Zawodnik w pięciu występach strzelił po dwa gole, a raz popisał się hat-trickiem.

Icardi oddał łącznie 48 strzałów, z których 15 wpadło do siatki. Jeżeli pochodzący z Rosario napastnik będzie przez resztę sezonu strzelał z taką regularnością, przegoni Gonzalo Higuaina. Gracz Napoli w sezonie 2015/2016 ustanowił rekord Serie A w 35 meczach strzelając 36 goli.

"Maurito" w barwach "Nerazzurrich" występuje od sezonu 2013/2014. Do drużyny dołączył z ekipy Sampdorii. Od tamtej pory, w 160 występach we wszystkich rozgrywkach, trafił do statki 93 razy. Do tego zanotował 23 asysty.

dz